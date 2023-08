Cosenza Pallanuoto, il dottor Armando Filomia è un nuovo dirigente

Il medico odontoiatra, Armando Filomia, è ufficialmente un nuovo dirigente della Cosenza Pallanuoto.

Una stretta di mano con il presidente Francesco Manna ha sostanzialmente solidificato un rapporto costruito alla fine della scorsa stagione.

“In attesa di ripartire nei diversi campionati nazionali, con la Serie A femminile che porterà il nome della città di Cosenza in tutta Italia, siamo veramente soddisfatti dell’ingresso del dottor Filomia. Armando si è entusiasmato per il calore- e colore- del nostro tifo sugli spalti ma soprattutto per le emozioni che i nostri atleti sono riusciti a regalare a chiunque sia riuscito a vedere anche una sola partita di Pallanuoto”, le parole a margine dell’accordo del patron Manna.

Il medico odontoiatra è da sempre vicino, anche, al mondo sportivo calabrese. La scorsa stagione si è avvicinato alla piscina di Campagnano prima con il Meeting e poi con un convegno, molto partecipato, basato proprio sulle dinamiche medico-sportive.

Una risorsa in più per quella che si annuncia la stagione agonistica, e non, più bella di sempre.

“Benvenuto nella famiglia della Cosenza Pallanuoto e di Aqa al dottor Armando Filomia”.