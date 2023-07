Tuffi, ottimi risultati per le categorie C1, C2 e C3 alle finali di Riccione per Aqa

Si concludono le gare a Riccione valeovoli per le finali del Campionato Italiano per la categoria C1, C2 e C3. La società Aqa arriva in finale con 4 atleti che sono stati molto competitivi. Il piccolo Damiano Perna categoria C3 sale sul podio per la gara dei tre metri e in quinta posizione nella gara di un metro. Grandissima la soddisfazione espressa dal tecnico Lorenzo Zicarelli.

Mario Bucarelli non conquista il podio per un piccolo errore tecnico su un tuffo ma gareggia con grande competezione in tutte e tre la gare (1 metro, 3 metri e 5 metri piattaforma), conquistando il quinto posto dalla gara da 1 metro.

Anche l’altleta Francesco Ariello in settima posizione si può ritenere soddisfatto per la sua prestazione nella gara da 1 metro. L’atleta Giovanni De Rose arriva in quarta posizione nella gara da 1 metro a soli 2 punti dal terzo.

Ottimi risultati dunque, ottenuti grazie anche al lavoro dell’ allenatrice Marina Montobbio. “Siamo pienamente soddisfatti del miglioramento dei nostri ragazzi. Avanti così”.