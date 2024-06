“Sughero Storto 2021”: lo spumante Benvenuto di Francavilla Angitola si aggiudica il secondo posto a “Radici del Sud”

Lo spumante metodo classico “Sughero Storto 2021” delle Cantine Benvenuto di Francavilla Angitola, in Calabria, si è aggiudicato il secondo posto nella categoria spumanti da uve autoctone in occasione della 19/ma edizione di Radici del Sud, il Salone dei vini e degli oli del Mezzogiorno che si è svolto dal 5 al 10 giugno nel Castello di Sannicandro. L’appuntamento pugliese, che ha visto una partecipazione numerosa e appassionata di visitatori ed esperti desiderosi di scoprire e degustare le eccellenze enogastronomiche della porzione meridionale dello Stivale, si è ritagliato uno spazio importante diventando punto di riferimento per gli operatori del settore e appassionati.

A ritirare l’attestato assegnato all’etichetta calabrese da una giuria internazionale è stato Giovanni Celeste Benvenuto, titolare dell’azienda del vibonese. Radici del Sud 2024 ha offerto ai partecipanti all’evento l’opportunità di accedere ai banchi d’assaggio e di incontrare direttamente i produttori permettendo così di degustare i migliori vini e oli extravergini d’oliva.

L’evento ha dato particolare risalto ai vini da vitigni autoctoni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, oltre agli oli extravergini d’oliva prodotti nelle stesse regioni. Ogni assaggio raccontava una storia di tradizione, innovazione e rispetto per il territorio, elementi fondamentali che caratterizzano le produzioni enologiche e olivicole del Sud Italia.

La conquista del secondo posto da parte del nostro spumante ‘Sughero Storto 2021 si configura non solo come un riconoscimento importante ma anche alla stregua di una testimonianza dell’eccellenza e della qualità raggiunte dai vini spumanti da uve autoctone della Calabria.