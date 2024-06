A Soriano Calabro il seminario sul mondo dell’olio di Acli Terra Calabria

Acli Terra Calabria rilancia l’impegno di promozione sociale, attraverso progetti di qualità ed in partenariato con Enti culturali. A Soriano Calabro, presso la sede del Polo Museale, presidio territoriale civico-sociale, attrattore culturale di straordinario interesse collettivo delle Pre-Serre Vibonesi, vi è stato l’importante seminario sul mondo dell’olivo e dell’olio, che trova una sintesi nel progetto divulgativo EVO.CA, con l’assistenza tecnico-scientifica del dr. Thomas Vatrano. Il seminario si è svolto alla presenza di quaranta studenti del Lice Scientifico di Soriano Calabro, altro importante presidio educativo di eccellenza. Al tavolo dei relatori la direttrice del Polo d.ssa Mariangela Preta e la d.ssa Tiziana Furlano dirigente scolastico, oltre a Thomas Vatrano, dottore agronomo, assaggiatore professionista di olio d’oliva. Dopo i saluti istituzionali, Mariangela Preta ha parlato delle numerose e positive attività del Polo Museale, molte autopropulsive e generative. La dirigente Tiziana Furlano ha posto poi il focus sull’importanza per i giovani studenti della conoscenza dei territori agricoli, in particolare modo del mondo dell’olio d’oliva e dell’olivicoltura.Comparto agricolo calabrese che è considerato l’unico e forte ambito agro industriale della regione. Il dr. Vatrano ha illustrato e proposto le schede elaiografiche sul germoplasma olivicolo calabrese, soffermandosi in modo particolare sulle specificità dell’analisi sensoriale, potente strumento per accrescere la consapevolezza nel consumo di evo di qualità, grazie anche alla presenza degli acidi grassi mono insaturi e dei biofenoli. La seconda parte del seminario è stata dedicata alla sessione pratica, all’assaggio di diversi oli, in modo da trasmettere i rudimenti per la scelta di un evo di qualità. La giornata è stata arricchita dagli spunti di riflessione da parte degli studenti che hanno partecipato con interesse e attivamente all’evento.