Vibo: a Palazzo Gagliardi presentato calendario dedicato agli artisti

Un evento, un calendario, una mostra, tanti artisti, un sogno che si realizza con forza, tenacia, caparbietà… questa è stata la giornata d’arte e poesia che si è tenuta a Vibo Valentia presso Palazzo Gagliardi VV nella sala CEV (comitato editori vibonesi) questa mattina, l’evento è stato organizzato dall’editrice Sonia Demurtas presidente dell’Associazione culturale Fior di Loto e membro CEV, il calendario dedicato agli artisti è stato un vero successo di colori, poesie e opere uniche. Il 16 dicembre, Palazzo Gagliardi è stato un tripudio di fermento culturale, tutte le sale sono state invase da ragazzi delle scuole, ed estimatori dell’arte.

Nel contesto del “Festival leggere e scrivere” anche il calendario degli artisti dell’associazione “Fior di loto” ha riscosso un grande successo di pubblico. Molto partecipata è stata la mostra agli artisti presenti nel 12 mesi, una presentazione curata dall’editore e critica d’arte Sonia Demurtas e l’Assessore del comune di Vibo Valentia Carmen Corrado, docente di storia dell’arte al Liceo Scientifico di Vibo. Questo calendario artistico è un nuovo viaggio nell’arte, un viaggio alla scoperta di colori, ed emozionanti poesie.. Presenti artisti di tutte le regioni italiane in un trionfo di colori. Il consigliere regionale EPLI, nonché Presidente della Pro Loco di Acquaro Giuseppe Esposito, che ha fatto i complimenti dell’ ottimo lavoro svolto all’editor Demurtas, con l’augurio di un’ Associazione Fior di Loto, sempre più attiva e compatta che si adopera per valorizzare gli artisti promuovendo il loro territorio di appartenenza L’editrice ha sottolineato che è stato un lavoro certosino, un calendario artistico dove nulla è lasciato al caso.

Lo scorrere dei mesi ci proietta in un mondo pieno di bellezza dove tutto si colora di meraviglia, speranza, entusiasmo e soprattutto tanta emozione. Un buon auspicio – sottolinea la promotrice – per un nuovo anno tutto da vivere nel pieno delle emozioni». “È stato detto che la bellezza, l’arte, la poesia salveranno il mondo…in questo gli artisti credono fortemente, ed è necessario farsi interpreti delle emozioni proprio in questo ultimo periodo così provo di empatia. Il calendario resterà come affettuoso compagno di viaggio per tutto l’anno a regalare emozioni e sensazioni nelle abitazioni di ciascuno che ne richiederà una copia.