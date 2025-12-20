La magia del Natale accende Caulonia: tra laboratori, fiere e l’atteso ritorno di Babbo Natale

A Caulonia il Natale non è soltanto una ricorrenza: è un’atmosfera che avvolge le strade, un profumo

che richiama ricordi d’infanzia, un intreccio di luci e sorrisi che unisce la comunità. Con questo spirito

prende il via pomeriggio, con inizio alle 17:00 in Piazza Bottari, la III edizione di “Xmas Land”,

un percorso fatto di creatività, gioco e meraviglia che apre ufficialmente la stagione delle festività nel

nostro territorio.

I Laboratori Natalizi, cuore pulsante dell’iniziativa, accoglieranno bambini e famiglie in un

pomeriggio dedicato alla fantasia: musica, balli, giochi e attività pensate per far brillare gli occhi dei

più piccoli. Tra gli stand, farà la sua comparsa anche un ospite inatteso e irresistibile: il Grinch,

pronto a strappare risate e fotografie.

Accanto ai laboratori, la Fiera di Natale offrirà un percorso tra idee regalo, artigianato e prodotti

locali, mentre lo stand gastronomico accompagnerà la giornata con sapori che sanno di festa. Un

appuntamento che unisce tradizione e partecipazione, pensato per far vivere a tutti l’incanto del

periodo più atteso dell’anno.

La magia proseguirà domani, domenica 21 dicembre, quando, a partire dalle ore 16:30, la Piazza

della Protezione Civile si trasformerà in un grande villaggio natalizio per la XV edizione di “Babbo

Natale in Piazza”.

L’evento, ormai parte della memoria collettiva di Caulonia, offrirà un pomeriggio ricco di

animazione, musica, balli e spettacoli di giocoleria. L’attesa culminerà con l’arrivo di Babbo Natale,

che come ogni anno porterà doni e sorrisi a tutti i bambini. La sua Casa, allestita per l’occasione, sarà

visitabile da grandi e piccoli, un luogo dove la fantasia prende forma e il tempo sembra rallentare.

A completare l’atmosfera, un’ampia Area Food, giostre e mercatini tematici accompagneranno i

visitatori in un percorso fatto di colori, profumi e tradizioni.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare e a condividere insieme

questi momenti di festa, certi che la magia del Natale, a Caulonia, sappia ogni anno rinnovarsi

e sorprendere.