Il 13-14-15-16 giugno a Marina di Gioiosa Ionica il Marina Village

Marina Village è una quattro giorni dedicata ai giovani, agli adulti e al rapporto con le attività e specialità sportive. Nei giorni 13-14-15-16 giugno il lungomare Cristoforo Colombo di Marina di Gioiosa, nel suo lato nord, diventa uno spazio per cimentarsi o semplicemente per ammirare le esibizioni tra strada, spiaggia e acqua. Mentre la vela solcherà il mare, i ciottoli e la sabbia saranno parquet e tappeto, facendo da cornice a chi, tra stand e linee perimetrali, avrà scelto il livello superiore della strada per raccontare la sua storia. C’è tutto il paese, in qualche modo, dietro il “Marina Village” perché moltissimi sono i contributi rivolti al comitato promotore. Il gruppo, fatto di appassionati e professionisti di vario ramo, ha dialogato con istituzioni locali, figure dirigenziali dello sport provinciale e regionale, atleti e associazioni per dare vita ad un teatro di iniziative che permetta all’utenza di essere allo stesso tempo spettatrice e protagonista.

Dopo il recente successo della vittoria del campionato di serie D e una convocazione in nazionale, un occhio particolare al volley e alla Digem che, attraverso l’impegno del tecnico Massimiliano di Garbo, ha deciso di stupire anche in occasione del “Marina Village”.