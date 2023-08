I conservatori e riformisti europei si danno appuntamento a Scilla dall’1 al 3 settembre per l’evento ‘Ecr Party cultural weekend’. Giordano (FdI): “Leitmotiv sarà la costruzione di ponti”

I conservatori e riformisti europei si danno appuntamento a Scilla, in Calabria, dall’1 al 3 settembre per l’evento ‘Ecr Party cultural weekend’. Si tratta di “iniziative per fare Europa” dove “organizzeremo attività collaterali per creare link”, spiega in conferenza stampa alla Camera il deputato di Fdi Antonio Giordano, segretario generale di Ecr, partito di cui Giorgia Meloni è presidente.

“Il leitmotiv” di questa tre giorni sarà la “costruzione di ponti, sociali, culturali, economici e fisici. Affermare il ruolo dell’Italia e dei paesi del Mediterraneo come ‘paesi ponte’ e rivendicare una collaborazione da parte dell’Europa. Parlare del ponte tra la Calabria e la Sicilia e delle prospettive di collegamento che questo genera. Parlare dell’Italia come un ponte all’interno del Mediterraneo verso le nuove economie dell’Africa”, ha sottolineato Giordano presentando l’evento.

Tanti gli ospiti della kermesse, dall’eurodeputato spagnolo di Vox Jorge Buxadé ai ministri Marina Elvira Calderone, Raffaele Fitto, Francesco Lollobrigida e Nello Musumeci, passando per altri big di Fratelli d’Italia come Giovanni Donzelli, Andrea Delmastro, Chiara Colosimo, Wanda Ferro, Carlo Fidanza e Nicola Procaccini.