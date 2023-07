Al MArRC il lancio della WebApp a supporto del turismo e dei cittadini: appuntamento il 25 luglio

Per rilanciare lo stretto legame tra turismo e cultura si terrà al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la conferenza stampa di presentazione della webapp turistica ReggioCalabriaGuide.it.

Appuntamento martedì 25 luglio, alle 10:30 nella sala conferenze del MArRC con il Direttore del Museo Carmelo Malacrino, il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Ninni Tramontana e il Presidente di Confesercenti Reggio Calabria Claudio Aloisio.

«Una sinergia importante – commenta il presidente di Confesercenti Aloisio – quella con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria che, oltre a custodire tesori inestimabili, si apre alla città con una serie di eventi artistici e culturali di assoluto livello. Ecco perché abbiamo ritenuto importante, e ringrazio per questo il direttore Malacrino, poter presentare la prima webapp turistica della città proprio al Museo: perché lo sviluppo turistico di Reggio Calabria deve partire dalle sue eccellenze e questo luogo è quello che le rappresenta al meglio».

La WebApp si presenta come uno strumento di supporto per i turisti, così come per i cittadini, per fruire al meglio il territorio metropolitano. Per mettere in rete ristorazione, shopping, eventi e luoghi da visitare, con una offerta multilingue aggiornata in tempo reale.

«Il Museo, con i Bronzi di Riace e di Porticello, è indubbiamente il principale attrattore turistico di questa Città e di tutta l’area dello Stretto – dichiara il direttore Malacrino. A ciò si affianca il forte legame instaurato con la comunità del territorio, che riconosce nel MArRC un luogo identitario, sempre più inclusivo e dinamico. Questa nuova applicazione realizzata da Confesercenti sarà uno strumento a servizio dei turisti e dei cittadini, volto a promuovere e far meglio conoscere le nostre eccellenze culturali, archeologiche, artistiche, naturalistiche e imprenditoriali. Ringrazio il Presidente Tramontana e il Presidente Aloisio per questa visione di sviluppo, basata sulla messa in rete dell’offerta turistica».