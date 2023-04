Turismo solidale: anche la Eurocoop Jungi Mundu di Camini (RC) a Discover Italy

C’era anche la Eurocoop Servizi Jungi Mundu di Camini (RC) alla due giorni di Discover Italy del 30 e 31 marzo scorsi, a Sestri Levante. Un appuntamento di grande importanza, con la partecipazione di buyer da tutto il mondo, per fare conoscere e promuovere opportunità di viaggio e soggiorno in Italia, in realtà capaci di offrire anche un valore aggiunto al territorio, come è appunto il caso di Camini, luogo dell’accoglienza, borgo reso vivo dalla multiculturalità, dove l’integrazione è una realtà tangibile, che genera crescita sociale e sviluppo culturale ed economico.

La Eurocoop Jungi Mundu, presieduta da Rosario Zurzolo, ha risposto all’invito della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che invitava appunto a partecipare al meeting mondiale come occasione per diffondere la propria attività.

In rappresentanza della Eurocoop, a Sestri Levante c’erano due giovanissimi, Zakaria Ibrahim, di nazionalità siriana, e Haseeb Bukhari Syed Haider, pakistano: la loro storia è la testimonianza concreta di come l’accoglienza, a Camini, si faccia integrazione, arricchimento e scambio tra popoli diversi. Zakaria ha 25 anni, è a Camini dal 2021; in Libia aveva iniziato a studiare medicina e il suo sogno è continuare in Italia, nel frattempo ha conseguito la qualifica di mediatore culturale e sta per terminare il Servizio Civile. Haseeb ha 18 anni ed è in Calabria insieme alla famiglia dal 2015; studia grafica e comunicazione all’ITT “U. Zanotti Bianco” di Gioiosa Marina e sta iniziando il percorso per diventare mediatore culturale. Entrambi, collaborando con la Caritas, prestano servizio in occasione degli sbarchi a Roccella. Grazie a un’agenda ricca di appuntamenti, i due giovani hanno incontrato diversi buyer nazionali e internazionali, illustrando con competenza e grande attaccamento al territorio le bellezze e le peculiarità del borgo di Camini, a cominciare proprio dalla dimensione multiculturale che loro stessi vivono.

«Come naturale completamento ed evoluzione dei progetti d’accoglienza, la Eurocoop ha sviluppato, in maniera complementare altre attività, legate a Camini ormai divenuta meta di visitatori, turisti e volontari da ogni parte del mondo che arrivano per conoscere il nostro sistema di accoglienza» spiega Giusy Carnà, coordinatrice Eurocoop.

«È stato uno sbocco naturale inserirci nel settore del turismo solidale, avviando attività di ristorazione e l’albergo diffuso, attraverso il restauro di vecchie case abbandonate nel borgo – aggiunge Rosario Zurzolo –. A Discover Italy, grazie alla Città metropolitana di Reggio Calabria, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare buyer interessati a realizzare viaggi su Camini e di illustrare loro, con l’ausilio di materiale informativo come depliant e video, come è cresciuto nel tempo il borgo di Camini attraverso una dimensione multiculturale che oggi è caratterizzante e rappresenta un valore aggiunto per quanti scelgono il nostro paese come meta di viaggi e soggiorni. Siamo stati rappresentati in modo eccellente dai due ragazzi, giovani ma molto motivati, che con impegno e cuore hanno portato il racconto di Camini a Sestri Levante. A loro la nostra gratitudine e l’augurio di un futuro radioso sul nostro territorio».