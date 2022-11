Reggio, per i bambini da 2 a 10 anni arriva il contest “Laboratorio di Fantastica – Viaggio nel meraviglioso mondo delle parole con Gianni Rodari”

L’associazione di Promozione sociale “Espero” in collaborazione con il Centro Servizi per la famiglia “Insieme per Fare” e le Librerie Paoline di Reggio Calabria, nell’ambito dell’iniziativa “#Io Leggo perché”, organizza per i bambini fra i 2 e i 10 anni e per le loro famiglie, il contest “Laboratorio di Fantastica – Viaggio nel meraviglioso mondo delle parole con Gianni Rodari”, in cui i partecipanti, suddivisi per varie fasce d’età, saranno coinvolti in letture animate, tratte dalle opere più rappresentative del grande scrittore, e in veri e propri laboratori che li impegneranno nella realizzazione di un fumetto e di divertenti libretti illustrati.

Il contest si terrà sabato 12 novembre, dalle ore 16.00 alle 19.00, presso i locali dell’auditorium San Paolo (Duomo di Reggio Calabria). L’iniziativa è stata pensata per sostenere e integrare lo sviluppo della biblioteca scolastica “Leggi e rileggi”, nata all’interno dei locali di “Insieme per fare” e che si pone come obiettivo quello di diventare un concreto riferimento per tutta la comunità reggina nella promozione della cultura letteraria già dalla prima infanzia. Durante l’evento, infatti, sarà possibile acquistare dei libri e donarli alla biblioteca per incrementare il numero e la tipologia di volumi già presenti.

L’ingresso è gratuito e su prenotazione a link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWs6y75MTw8m8aivbh-j2c735ejYWKyjM4K-YibxwEa4OfdQ/viewform?usp=sf_link