Reggio: oggi pomeriggio la presentazione di“Mare mosso” di Francesco Musolino

Domenica 23 ottobre 2022 alle ore 17.30, presso la propria sede in , Via A. Vespucci 10/g, Reggio Calabria, il Circolo culturale Guglielmo Calarco- Coop. Vittorio Veneto, presenta “Mare mosso” di Francesco Musolino edizioni e/o (2022)

“Mare mosso” è la storia di un salvataggio ispirato ad un’impresa realmente accaduta al largo del mar di Sardegna che l’autore arricchisce con un’atmosfera da noir mediterraneo che rende omaggio a Corto Maltese e Jean Claude Izzo.

Dicembre 1981 Radio Cagliari intercetta l’SOS di un cargo turco alla deriva, la Izmir. Nella pancia della nave, in balìa del vento di maestrale forza sette, ci sono seicento tonnellate di pesce surgelato. Potrebbe affondare da un momento all’altro. Quella notte, quando il telefono squilla, Achille Vitale,un ingegnere navale che dirige per conto del Cavaliere – un facoltoso armatore napoletano – una flotta di rimorchiatori a Cagliari, organizza Il recupero dell’imbarcazione. In quella medesima e fredda notte della vigilia del 1981, ad Atene c’è un uomo molto interessato a recuperare il carico della Izmir. Qualcosa di illegale e di gran valore. Cosa nasconde davvero la pancia d’acciaio della nave cargo? Riuscirà Achille Vitale a condurla in porto, affrontando la potenza feroce del mare in tempesta, i ripetuti guasti allo scafo e le spericolate contromosse attuate da quel misterioso uomo di Atene?

Francesco Musolino giornalista culturale e scrittore. Collabora con diverse testate nazionali, fra cui Il Messaggero, L’Espresso, il Foglio e La Repubblica. Nel 2019 ha esordito con il romanzo L’attimo prima (Rizzoli, 2019) e nel 2022 ha publicato il noir Mare mosso con Edizioni e/o . Ideatore del no profit @Stoleggendo, partecipa al progetto Holden Classics

Conversa con l’autore Angela Curatola, letture a cura di Cinzia Messina