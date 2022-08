Il Peperoncino Jazz Festival fa tappa nel Consorzio Terre di Cosenza: da domani appuntamento con il “Women, Jazz and Wine”

Il grande jazz internazionale del Peperoncino Jazz Festival e gli ottimi vini delle aziende del Consorzio Terre di Cosenza DOP si mettono insieme e sono alla base dell’atteso evento “Women, Jazz & Wine”, che dal 28 agosto al 9 settembre porterà jazzofili ed enofili calabresi, ma anche i tanti turisti in vacanza in Calabria amanti della buona musica e dell’enogastronomia di qualità alla scoperta delle più belle cantine (delle aziende, dei produttori, delle vigne e, ovviamente, dei vini) del Cosentino, ascoltando le meravigliose voci delle signore del jazz all’ora del tramonto.

Nato da un’idea di Sergio Gimigliano (direttore artistico della rassegna itinerante nelle più belle località calabresi che quest’anno, alla sua XXI edizione, con i suoi 55 concerti in cartellone, ha fatto tappa in 30 comuni della regione) e Demetrio Stancati (presidente del consorzio istituito per la tutela, valorizzazione e promozione dei vini DOP del Cosentino), l’evento si struttura in cinque tappe – con cinque concerti in programma in altrettante cantine – in ciascuna delle quali saranno in degustazione i vini prodotti da quattordici aziende facenti parte del Consorzio (Colacino, Ferrocinto, Giraldi & Giraldi, La Matina, La peschiera, Le Conche, Masseria Falvo, Poderi Marini, Serracavallo, Serragiumenta, Spadafora, Tenute Celimarro, Tenute Paese e Terre di Balbia).

Si inizierà domenica 28 agosto con la tappa in programma nella Cantina Le Conche (azienda agricola sita sulle colline di Bisignano che ha un’estensione di 43 ettari di cui 9 coltivati ad oliveto, 5 a vigneto e i restanti destinati ad allevamento del suino Nero di Calabria), che inizierà alle ore 17 con la visita alla cantina, proseguirà con il trekking tra le vigne e con la degustazione dei vini del consorzio in abbinamento ai prodotti tipici del territorio (salumi, formaggi, prodotti da forno, conserve sott’olio, confetture ecc.), per finire con l’esibizione, in programma alle ore 19, della portentosa vocalist Sarah Jane Olog, che proporrà un viaggio, in acustico, nel meglio della musica soul, funky e rhythm & blues accompagnata dal talentuoso chitarrista Roy Panebianco.

La domenica successiva, 4 settembre, invece, la tappa sarà nel territorio di Altomonte presso l’azienda agricola Terre di Balbia (realtà nata nel 2014 che sin dall’inizio sta puntando la sua produzione principalmente sui vitigni autoctoni calabresi), laddove, dopo la visita alla cantina, il trekking tra le vigne e la degustazione dei vini in abbinamento ai prodotti tipici (in programma a partire dalle ore 17), alle ore 19 si esibirà Elisa Brown, a più riprese definita “la voce più soul della Calabria”, la quale, supportata armonicamente dal virtuoso della “sei corde” Daniele Marcante, tributerà artiste come Etta James, Shemekia Copeland, Nina Simone, Aretha Franklin, Koko Tylor e Susan Tedeschi.

Con le tappe strutturate secondo lo stesso schema delle prime due – che prevede il concerto in programma all’ora del tramonto dopo aver scoperto i segreti e visitato i luoghi deputati alla produzione dei vini (e di eventuali altri prodotti dell’azienda agricola ospitante, primo fra tutti l’olio) e assaggiato prelibatezze del territorio in accompagnamento a calici dei migliori vini del Cosentino – “Women, Jazz & Wine” vivrà, poi, una intensissima sessione di tre giorni consecutivi in programma dal 7 al 9 settembre.

Nella prima giornata (quella di mercoledì 7 settembre), in una location di grande fascino come il Castello di Serragiumenta (azienda che sorge nel territorio comunale di Altomonte caratterizzata da una produzione vitivinicola che si basa su vitigni che riflettono la varietà del territorio e lo raccontano), sarà di scena la cantante Joyce Youille (applaudita, tra l’altro, al fianco di Randy Crawford, Ronan Keating, Dee Dee Bridgewater, Gloria Gaynor e Donna Summer), che darà prova della sua strepitosa potenza vocale e della grande sensibilità interpretativa a capo di un formidabile quartetto con cui passerà in rassegna brani della tradizione gospel oltre a brani più propriamente soul, blues e del jazz.

Giovedì 8 settembre, poi, le piccanti note del Peperoncino Jazz Festival si caratterizzeranno nel segno di “Women, Jazz & Wine” in occasione della quarta tappa dell’evento realizzato in joint-venture con il Consorzio Terre di Cosenza, in programma a Bisignano nella splendida Cantina Serracavallo (azienda agricola che si estende per 55 ettari, di cui 30 di vigneto e 10 di uliveto) laddove salirà sul palco la carismatica cantante romana Nicky Nicolai (vincitrice, tra l’altro, del Festival di Sanremo nel 2005), che accompagnata dal DEA Trio e con ospite il fortissimo sassofonista Stefano Di Battista (considerato uno dei migliori jazzisti del panorama europeo) sarà protagonista in un concerto raffinato, accattivante, dalle atmosfere vagamente retrò e cinematografiche.

Per il gran finale, in programma venerdì 9 settembre, invece, a Castrovillari, nel suggestivo scenario delle Tenute Ferrocinto (antica dimora circondata da 120 ettari di uliveti e vigneti coltivati prevalentemente con vitigni autoctoni calabresi) sarà di scena una delle cantanti più ricercate della musica nera: Martha High, definita “la Diva del Soul-Funk planetario” per la sua voce potente, raffinata e avvolgente, artista che per oltre 30 anni è stata al fianco del leggendario James Brown, insieme al quale si è esibita, tra gli altri, con Little Richard, Jerry Lee Lewis, The Temptations, Aretha Franklin, George Clinton, B.B. King, Mary J. Blige, Maceo Parker, Stevie Wonder e Police.

PROGRAMMA CONCERTI E DEGUSTAZIONI

Domenica 28 agosto

Cantina “Le Conche”

Bisignano

SARAH JANE OLOG DUET

Domenica 4 settembre

Cantina “Terre di Balbia”

Altomonte

ELISA BROWN BLUES RULES

Mercoledì 7 settembre

Cantina “Serragiumenta”

Altomonte

JOYCE YOUILLE QUARTET

Giovedì 8 settembre

Cantina “Serracavallo”

Bisignano

NICKY NICOLAI QUARTET

Special Guest STEFANO DI BATTISTA

Venerdì 9 settembre

Cantina “Ferrocinto”

Castrovillari

MARTHA HIGH & THE SOUL COOKERS

ORARI E STRUTTURA EVENTI

ore 17

VISITA ALLA CANTINA

TREKKING TRA LE VIGNE

DEGUSTAZIONE VINI delle aziende del Consorzio

ore 19

CONCERTO al tramonto

ASSAGGIO DI PRODOTTI TIPICI in abbinamento ai vini del Consorzio