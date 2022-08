Vaccarizzo Albanese, l’undicesima edizione del Festival delle Migrazioni domenica 28

Oltre le frontiere: per una rete di diritti e valori, per un nuovo manifesto dell’accoglienza. È, questo, il titolo della tavola rotonda che domenica 28 dalle ore 16,30 porterà l’undicesima edizione del Festival delle Migrazioni a Vaccarizzo Albanese, tra le tappe del tour di iniziative ed appuntamenti promossi dall’associazione Don Vincenzo Matrangolo.

Ospitato nell’Anfiteatro Comunale all’incontro parteciperanno, coordinati da Alberto Polito, le associazioni Sahel Vert dalla Francia e Don Vincenzo Matrangolo ETS, la cooperativa Officine delle Idee, dal Marocco il Forum delle associazioni marocchine della Calabria, dal Senegal l’associazione Etudiants Sénégalais vivant en Italie, dal Lussemburgo, l’associazione Passaparola, Walter Greco dell’Università della Calabria, Lomo Myazhiom Aggee Celestin dell’Università di Strasburgo, Bella Dicks dell’Università del Galles nel Regno Unito e le ONG Medici del Mondo e ActionAid.

Alle ore 16.30 in Piazza P. Scura si terrà l’animazione per bambini e alle ore 19, in piazza Garibaldi sarà presentato il Manuale di sopravvivenza per MSNA.

Dopo i saluti del Sindaco interverranno Pietro Giovanni Panico, co-autore del Manuale; Rosangela Catizzone, referente progetto Never Alone per la Calabria; Antonella Adilardi, responsabile centro minori Associazione Don Vincenzo Matrangolo ETS.

Alle ore 22 in via Skanderbeg si terrà la premiazione delle personalità impegnate nel mondo dell’accoglienza e quindi il concerto di BADARA SECK e del gruppo VUXHE GRASH.