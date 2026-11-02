Il “libro diffuso” della Libreria Coriolano: la cultura a portata di negozio

Tra i “dieci diritti del lettore” di Daniel Pennac, il più democratico di tutti è il settimo, ovvero il diritto di leggere ovunque: i luoghi dedicati alla lettura (biblioteche e librerie) ci sono, ma non sono gli unici posti in cui si può prendere un libro e leggere. Libreria Coriolano è d’accordo e rilancia promuovendo il “libro diffuso”, consapevole che la platea potenziale dei lettori sia molto più vasta di quanto dicano le striminzite statistiche di vendita.

Per questo allarga le occasioni di lettura, portando il libro al di fuori della libreria ed esponendolo in altri punti vendita qualificati del Centro storico di Catanzaro, avendo chiesto e ottenuto la pronta adesione dei tanti esercenti in quella parte strategica della Città. Accanto alle usuali attività del negozio, sarà in bella mostra un espositore con un libro offerto da Libreria Coriolano: chi vuole leggerlo può prenderlo, con il solo impegno di riportarlo entro otto giorni.

Il libro sarà diverso nei diversi negozi, ma rispettando per argomenti e ambientazioni un tema scelto per un periodo definito: una settimana, quindici giorni, un mese, essendo cura della Libreria rinnovare periodicamente l’offerta. In avvio Libreria Coriolano ha scelto di puntare su volumi riguardanti Catanzaro, il suo hinterland e la sua regione, pensando così di offrire un argomento che apporti nei cittadini fiducia nei propri mezzi e consapevolezza delle innate qualità, stimolando riflessione e promuovendo empatia.

Si parte con i negozi dell’Isola pedonale, ma l’iniziativa coinvolgerà progressivamente tutto l’asse viario principale, da via Indipendenza a Bellavista. L’espositore sarà facilmente individuabile nei negozi, riportando, oltre ai “dieci diritti”, il logo della Libreria Coriolano e il claim della campagna: “prendimi e riportami qui”.

Il lettore può anche scegliere se riportare il libro dove l’ha preso oppure direttamente alla Libreria Coriolano, comunque accolto con simpatia e considerazione. Nei negozi aderenti – abbigliamento, gioiellerie, bar, ritrovi, profumerie – un incaricato della Libreria illustrerà in un breve talk, a richiesta e concordato con titolari dell’esercizio, i caratteri dell’opera e introdurrà alla sua lettura.

Prenderà così corpo e si sostanzierà in un rinnovato approccio culturale l’idea del “libro diffuso”, un’ulteriore apertura di credito della Libreria Coriolano verso la Città di Catanzaro che necessita, oggi come mai, di azioni che dal basso ne smuovano le abitudini rassegnate e ne esaltino le predisposizioni migliori.