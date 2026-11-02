Wizz Air e Sacal celebrano la prima settimana dei voli domestici della compagnia da Lamezia Terme: la Calabria più vicina a Roma, Milano e Torino

Una settimana che segna un nuovo capitolo per Wizz Air in Calabria. La compagnia, seconda per quota di mercato in Italia, celebra la prima settimana di operatività dei collegamenti tra Lamezia Terme e Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Torino, avviati il 25 ottobre. Tre rotte che introducono i primi collegamenti domestici della compagnia dallo scalo calabrese, avvicinando la regione al Centro e al Nord Italia e rafforzando il suo impegno di lungo periodo sul territorio.

I collegamenti con Roma Fiumicino e Milano Malpensa prevedono fino a due voli al giorno, mentre la rotta per Torino offre fino a cinque frequenze settimanali. Le tre rotte ampliano le possibilità di scelta per chi viaggia per lavoro, studio, turismo o per raggiungere familiari e amici, mettendo a disposizione dei passeggeri nuove opportunità di collegamento a tariffe accessibili.

L’offerta verso Roma e Milano consente ai passeggeri di organizzare i propri spostamenti con maggiore flessibilità, mentre il collegamento con Torino risponde alle esigenze di mobilità tra Calabria e Piemonte. Le nuove rotte rappresentano inoltre un’opportunità per il turismo nella regione, rendendo più semplice raggiungere Lamezia Terme e, da qui, esplorare il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico della Calabria anche al di fuori dell’alta stagione.

Questa prima settimana di operazioni dà seguito agli annunci dei mesi scorsi e al percorso di collaborazione di Wizz Air con SACAL, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Un impegno che si traduce in nuove connessioni e in un’offerta più ampia per i residenti, le imprese e i visitatori del territorio, rafforzando il ruolo del trasporto aereo nella mobilità e nello sviluppo turistico della regione.

La compagnia è presente a Lamezia Terme dal 2 marzo 2005, quando inaugurò il primo collegamento con Budapest. A oltre vent’anni dall’inizio delle operazioni, l’introduzione delle rotte per Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Torino aggiunge una nuova dimensione domestica alla presenza di Wizz Air nello scalo, affiancando i collegamenti internazionali e rafforzando il ruolo di Lamezia come porta d’accesso alla regione.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Questa settimana segna un passaggio importante nella nostra storia a Lamezia Terme: ai collegamenti internazionali si affiancano per la prima volta tre rotte domestiche, che avvicinano la Calabria a Roma, Milano e Torino. Trasformiamo così in collegamenti concreti l’impegno annunciato nei mesi scorsi: offrire ai passeggeri calabresi più scelta e nuove opportunità di viaggio a tariffe accessibili. Dietro ogni rotta ci sono esigenze quotidiane: raggiungere il lavoro o l’università, tornare a casa, ritrovare la propria famiglia. Allo stesso tempo, questi collegamenti aprono nuove opportunità per chi desidera scoprire la Calabria anche al di fuori dell’alta stagione. Grazie alla collaborazione con la Regione e con SACAL, continuiamo a costruire una presenza sempre più vicina alle esigenze del territorio. Let’s WIZZ, Lamezia!”.

Il Presidente di SACAL, Luciano Vigna, dichiara: «Roma, Milano e Torino diventano ancora più vicine alla Calabria grazie a Wizz Air, che rafforza la propria presenza all’Aeroporto di Lamezia Terme, ampliando le opportunità di collegamento con tre destinazioni strategiche per la mobilità nazionale. Un’opportunità importante per chi viaggia per lavoro, studio o piacere, soprattutto con l’avvicinarsi delle festività.

In una fase caratterizzata dall’aumento dei costi del trasporto aereo, ampliare l’offerta significa favorire la concorrenza e creare le condizioni per tariffe più competitive. La connettività è un fattore essenziale per avvicinare la Calabria ai principali centri del Paese e sostenere le relazioni economiche e sociali.

Ringraziamo Wizz Air per aver creduto nelle potenzialità del nostro mercato e per aver scelto di investire sul nostro scalo. Il rafforzamento di questi collegamenti genera benefici concreti per i passeggeri e per il territorio, ampliando le possibilità di viaggio e contribuendo alla crescita della Calabria».

Quest’anno Wizz Air opera otto rotte da Lamezia Terme verso cinque Paesi, mettendo a disposizione oltre 336 mila posti solo quest’anno, con una crescita del 5mila% rispetto al 2025. L’attuale network dallo scalo comprende oltre ai collegamenti domestici verso Milano, Roma e Torino, quelli internazionali verso Sofia in Bulgaria e Bratislava in Slovacchia con due frequenze settimanali. Completano il quadro Budapest in Ungheria e Katowice e Varsavia in Polonia con tre frequenze settimanali ciascuno.

I biglietti sono disponibili sul sito wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ.

I voli domestici da Lamezia Terme si inseriscono nel più ampio percorso di crescita di Wizz Air in Italia. Dal debutto nel Paese nel 2004, oltre 147 milioni di passeggeri hanno scelto la compagnia per viaggiare da e verso l’Italia. Nel 2026, Wizz Air opera un network di 327 rotte verso 34 Paesi e può contare su 46 aeromobili basati nelle sette basi italiane di Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia.

Nella sola stagione estiva, la compagnia ha messo a disposizione 20,3 milioni di posti, il 43,6% in più rispetto all’estate 2025. Dall’inizio dell’anno Wizz Air ha già operato oltre 100.000 voli in Italia, con una crescita del 29% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando il proprio impegno nel rafforzamento della connettività nazionale e internazionale del Paese. La compagnia inoltre prevede di trasportare oltre 30 milioni di passeggeri quest’anno da e per l’Italia.