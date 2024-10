Tutto pronto per il convegno “Il controllo dell’informazione” a Catanzaro: un dibattito a più voci per individuare e arginare i pericoli che minacciano la libertà di stampa e di pensiero

Il declino della stampa, il dilagare dei social network per scopo informativo, la selezione delle notizie affidata all’algoritmo che rende epocale la crisi dell’informazione libera e indipendente dal potere.

Questi sono solo alcuni degli argomenti che verranno sviscerati da studiosi e professionisti del mondo della comunicazione durante il convegno “Il controllo dell’informazione” in programma domenica 13 ottobre, a partire dalle ore 17.30, a Catanzaro, nella Sala delle Culture di Palazzo della Provincia.

Un’approfondita analisi critica sui pericoli che minacciano la libertà di pensiero e di opinione sarà affidata ad alcuni tra i più autorevoli esponenti del pensiero non conformista italiano: i giornalisti Francesco Borgonovo e Martina Pastorelli, Jacopo Coghe portavoce di “ProVita e Famiglia” e lo scrittore e filosofo Diego Fusaro che anticipa così il suo intervento: “Affronteremo l’argomento da una prospettiva inconciliata rispetto all’esistente. Il nostro modello – prosegue – sarà quello del ribelle di Ernst Jünger, colui che passa al bosco per non piegarsi all’omologazione della civiltà tecnomorfa. Sarà un evento di pensiero critico e disallineato durante il quale proveremo a mettere in luce le contraddizioni che innervano il nostro presente e proveremo anche a delineare possibili piste di fuga dalla caverna, per dirla con lessico platonico”.

L’invito a disallinearsi per ricercare una posizione scevra da condizionamenti arriva anche dalla relatrice Martina Pastorelli: “Si parlerà di censura, di informazione, di strategie di propaganda e manipolazione, a partire dal politicamente corretto, di concentrazione del potere mediatico. Questioni cruciali in una società digitalizzata e dipendente dai media come mai prima nella storia dell’uomo, oggi è a rischio la libertà di parola e pure quella di pensiero. Cercherò di mostrare l’altra storia che sta dietro alla narrazione ufficiale”.

Questo incontro – che sarà moderato dalla giornalista Miriam Gualandri – rientra nel più vasto tavolo di confronto di “Se questo è l’uomo”, animato anzitutto da Cinabro Edizioni, ProVita e Famiglia e dalla rivista Fuoco, ponendosi in continuità con gli appuntamenti degli ultimi anni. Cicli di incontri dal carattere trasversale che seguono i convegni degli ultimi due anni tenuti a Brescia e a Roma.

“Se questo è l’uomo” è un network di donne e uomini, associazioni, giornalisti, attivisti, scrittori e semplici persone impegnate nella società civile, che dialogano ed operano quotidianamente, ognuno nella propria realtà di riferimento, per la diffusione di una visione del mondo che abbia nuovamente al centro la vita e la dimensione umana. Con la consapevolezza che l’accelerazione sempre maggiore della deriva antropologica, nell’attuale società liquida, impone dei momenti di riflessione e delle risposte sempre più efficaci e trasversali.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. L’iscrizione al convegno è gratuita e può essere effettuata sul sito di Eventbrite seguendo la procedura descritta a questo

LINK https://tinyurl.com/4y2p6m3b