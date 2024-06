Un Gesto di Solidarietà: “Universo Minori” Dona una Targa di Benemerenza all’Istituto Comprensivo Don Milani

Nei giorni scorsi, l’associazione “Universo Minori” ha conferito una targa di benemerenza all’Istituto Comprensivo Don Milani. Questo gesto significativo è stato un segno di profonda gratitudine verso la Dirigente Scolastica Cinzia Emanuela De Luca, gli insegnanti e tutto il personale scolastico per l’impegno dimostrato nella recente raccolta fondi destinata ad aiutare una famiglia in difficoltà.

L’iniziativa di raccolta fondi era stata avviata qualche mese fa, quando la scuola era venuta a conoscenza della situazione critica di una famiglia del territorio. La famiglia, colpita da gravi difficoltà economiche, era in una condizione particolarmente delicata a causa della malattia di una dei figli. La risposta della comunità scolastica è stata immediata e generosa.

Il Presidente di “Universo Minori” Avvocato Rita Tulelli, consegnando la targa, ha sottolineato l’importanza di tali gesti di solidarietà. “In un periodo in cui le difficoltà possono sembrare insormontabili, sapere che esistono comunità come quella dell’Istituto Don Milani, pronte ad aiutare senza esitazione, ci dà speranza e ci ricorda il valore della solidarietà e dell’umanità”, ha affermato. La targa di benemerenza reca l’incisione: ” La vostra solidarietà e il vostro impegno hanno fatto una differenza incommensurabile nella vita di una famiglia in difficoltà”. Il gesto delI’ Istituto Comprensivo Don Milani. rappresenta un esempio concreto di come, con piccoli gesti, si possa fare una grande differenza nella vita degli altri.