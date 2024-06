O.RA. DI. A.GI.RE. organizza la seconda edizione di Armonie di solidarietà

Il prossimo sabato 15 giugno, presso i locali dell’ex mattatoio comunale di Villa San Giovanni, siti in via La Volta, si terrà la seconda edizione della manifestazione intitolata “Armonie di Solidarietà”, organizzata dall’associazione O.RA. DI. A.GI.RE. di concerto con l’associazione Ponti Pialesi e tutte le associazioni socie di O.RA. DI. A.GI.RE. L’evento, patrocinato dal Comune di Villa San Giovanni, è inserito nel programma delle manifestazioni estive villesi. La serata vuole essere un momento di festa e di celebrazione dei primi dieci anni di attività di O.RA. DI. A.GI.RE., ma anche un tempo di incontro, confronto e dialogo, in cui tutti si sentano, a vario titolo, chiamati a fare la propria parte per la promozione del bene comune e lo sviluppo sociale dell’intera città. L’evento si aprirà alle ore 17:00 con uno spettacolo di magia per bambini, a cura del mago Nino Nino; successivamente, alle ore 18:00, ci sarà un concerto a cura dei Maestri Roberto Oppedisano, Mina Calabrò e Daniela Cicco, durante il quale verranno proposti dei testi e delle riflessioni sul tema della solidarietà a cura di Miriam Guinea e Daniela D’Agostino. La serata si concluderà con una degustazione di dolci, offerti dall’associazione O.RA. DI. A.GI.RE. Durante la serata ci sarà la possibilità di contribuire alla raccolta permanente di derrate alimentari a lunga conservazione, poiché l’associazione O.RA. DI. A.GI.RE. prevederà dei punti di raccolta di beni, donati da coloro che parteciperanno alla manifestazione, e da recapitare ai cittadini villesi che versano in condizioni di difficoltà economica, inoltre saranno distribuite le shopper che O.RA. DI. A.GI.RE. ha realizzato come gadget promozionali dell’associazione.