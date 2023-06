Un nuovo fine settimana all’insegna della cultura per il Rotary Club Catanzaro: gli appuntamenti

Dopo il successo del seminario di studi “Il Medioevo sconosciuto”, un nuovo fine settimana all’insegna della cultura per il Rotary Club Catanzaro. Sabato 17 giugno p.v., con inizio alle ore 18.30, il club service presieduto da Francesca Ferraro ha organizzato la presentazione del nuovo romanzo dello scrittore napoletano Gianluca Santise dal titolo “Magnolia Nera”, pubblicato da Guida Editori. Il libro verrà presentato nei locali della Libreria Punto e a Capo di Catanzaro. A dialogare con l’autore sarà il past president Vito Verrastro.

“Magnolia Nera” è una storia che gioca con la memoria di un uomo, Roberto, alle prese con la sua vita improvvisamente perduta tra le pagine di un diario: il protagonista si ritrova in un presente confuso ed ambiguo, in una terra straniera eppur familiare, che lo accoglie e ne addormenta i sensi, e con un passato lontano, da ritrovare, in una Napoli divenuta estranea, dimenticata, che nasconde il segreto della sua memoria.

L’autore, Gianluca Santise, è alla sua seconda opera. Ha esordito col romanzo, “Cento Battiti”, opera che è stata adottata in diversi licei per il progetto Gutenberg. La sua passione per la scrittura, dopo essere rientrato nella sua amata Napoli, è proseguita con “Magnolia Nera”.

Domenica 18 giugno p.v., invece, sarà la volta di una visita alle bellezze archeologiche e naturalistiche racchiuse nei dintorni del borgo di Curinga, organizzata sempre dal Rotary Club Catanzaro per i suoi soci ed ospiti. Verranno visitati l’ormai famoso platano secolare, le terme romane nei dintorni dell’eremo di S.Elia, nonché il Santuario del Carmine con il cimitero sotterraneo.