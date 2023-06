Domani a Catanzaro il convegno di Unicef Calabria con la presidente nazionale Carmela Pace

Le emergenze sanitarie e sociali per i minori nel terzo millennio. L’attività dell’UNICEF in Calabria, il ruolo del terzo settore, delle Istituzioni, del mondo imprenditoriale e sportivo. Come e perché fare rete” è il tema dell’incontro organizzato dal Comitato Regionale UNICEF, di concerto con il Comitato Nazionale che si terrà domani, venerdì 16 giugno a partire dalle 9 nella sede del Circolo Cittadino a Largo Zinzi, a Catanzaro.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comitato regionale Unicef Calabria, con la collaborazione del Club Lions Catanzaro Host e dell’Associazione Acsa&Ste Ets, alla presenza della presidente nazionale dell’Unicef, Carmela Pace. I lavori saranno aperti dal presidente del Comitato Calabria, Giuseppe Raiola.

Hanno aderito all’iniziativa il Presidente Nazionale del Comitato Carmela Pace, la Consigliera Nazionale UNICEF Patrizia Surace, l’Ambasciatore UNICEF Michele Affidato, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale e il vicesindaco della Città di Catanzaro Giusy Iemma. Saranno inoltre presenti tutte le autorità regionali UNICEF e rappresentanti del mondo imprenditoriale, sportivo e del terzo settore.

Dopo i saluti istituzionali, è previsto l’avvio della prima sessione dei lavori: i moderatori saranno Antonio Scarpino (Segretario Comitato Unicef Calabria), Costantino Mustari (Presidente del Comitato Provinciale Unicef Catanzaro); Monica Perri (Presidente Comitato Provinciale Cosenza).

A seguire, le relazioni del presidente regionale Giuseppe Raiola sul tema “Tutto chiede Salvezza”; del Garante per l’infanzia e l’adolescenza Antonio Marziale, che relazionerà sul tema “Abbiamo ucciso l’infanzia e l’adolescenza), ed infine della Consigliera Nazionale UNICEF Patrizia Surace, sul tema “La violenza sui minori nella nostra regione, anatomia di un fenomeno emergente”.

La tavola rotonda delle ore 11 sarà introdotta dalla dottoressa Maria Concetta Galati, direttore SOC di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio, Direttore di del Dipartimento di oncoematologia e medicina trasfusionale AOPC. A discutere, la presidente nazionale Unicef, Carmela Pace; moderatori i presidenti dei Comitati provinciali di Reggio Calabria e Vibo Valentia, rispettivamente A. Tavella e G. Aurelio.

Tra gli interventi della mattinata, quello della vice sindaca di Catanzaro, Giusy Iemma che relazionerà sul tema “Le città amiche dei bambini: come costruire città a misura di bambini”.

Segnaliamo, inoltre, che al confronto sul tema “Il mondo imprenditoriale e sportivo” assieme all’ambasciatore nazionale Unicef Michele Affidato saranno presenti l’avvocato Frank Santacroce (Responsabile Gestione Aziendale settore giovanile US Catanzaro 1929) e Carmelo Moro (responsabile gestione tecnica settore giovanile Us Catanzaro 1929).

Nel pomeriggio interverrà lo scrittore Gioacchino Criaco sul tema: Al Sud per il Sud, perché vi sia salvezza per tutte le giovani “anime nere”. La terza sessione dei lavori sarà condotta dal presidente incoming del Lions Club Catanzaro Host, Danilo Iannello. Moderatore: P. Gualtieri (Presidente circolo Cittadino 1871) e F. De Nardo (presidente provinciale Csen e coordinatore nazionale Fisco Csen).

Le conclusioni sono affidate alla presidente nazionale Unicef, Carmela Pace.

La segreteria organizzativa dell’evento è dell’agenzia e provider “Present&Future”.