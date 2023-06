Oggi nuovo appuntamento a Lamezia Terme con la rassegna “Honoris Causa”

È fissato per oggi, 12 giugno alle ore 16.30, il nuovo appuntamento della rassegna “Honoris Causa” della Biblioteca Comunale di Lamezia Terme: a relazionare sarà l’ingegnera Lucia Chieffallo, che esporrà la propria tesi di Dottorato in Ingegneria Civile e Industriale presso l’Università della Calabria dal titolo “L’approccio biourbanistico per la rigenerazione dei territori. Da Smart City a Smart Land”. Tanti gli studiosi lametini che si sono succeduti negli ultimi mesi relazionando sui lavori conclusivi dei loro percorsi di studio in tutti gli ambiti disciplinari.

Il lavoro dell’ing. Chieffallo sarà occasione per approfondire un tema di grande attualità anche a livello cittadino: Il percorso di ricerca condotto si è inserito nel dibattito sul tema dei “divari” territoriali di sviluppo al quale ha inteso offrire un contributo, quanto più possibile organico e articolato, proponendo un quadro metodologico teso a supportare l’implementazione dei necessari processi di rigenerazione urbana e territoriale per le aree in deficit di sviluppo, definito sulla base degli studi di letteratura e poi sperimentato e validato attraverso lo studio di caso locale.

Tale ricerca può rappresentare uno spunto utile per tener conto delle molteplici differenze territoriali in relazione, ad esempio, ai programmi e ai progetti di coesione territoriale, nonché per finalizzare gli investimenti pubblici che hanno fatto seguito alla pandemia, tra cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e i fondi strutturali per il periodo 2021-2027.

La rassegna Honoris Causa, che si avvale della collaborazione con il graphic designer Andrea Torcasio, è organizzato dall’Assessorato alla Cultura di Lamezia Terme e dal Sistema Bibliotecario Lametino.