Il 20 giugno a Lamezia Terme il webinar “MePA: le nuove funzionalità per gli Operatori Economici”

Si terrà il prossimo 20 giugno, con inizio a partire dalle ore 10.00, in modalità video conferenza, il webinar “MePA: le nuove funzionalità per gli Operatori Economici” organizzato da Unioncamere Calabria, quale partner della rete europea Enterprise Europe Network, in collaborazione con Consip e per conto del sistema camerale regionale.

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il MePA consente alle Amministrazioni di effettuare acquisti di beni, servizi e lavori, semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando la massima trasparenza e concorrenzialità. Si tratta di un’opportunità ormai consolidata anche per tutti gli Operatori economici (imprese, liberi professionisti, consorzi, ecc.) che, tramite il Mepa, possono offrire i propri prodotti e negoziare le proprie offerte con la Pubblica Amministrazione.

A maggio del 2022 è andata on line una nuova piattaforma, profondamente rinnovata sia nell’architettura applicativa che nell’esperienza di navigazione. Tutte le funzionalità sono state ridefinite al fine di facilitarne e migliorarne l’utilizzo.

Il webinar è rivolto agli Operatori economici del territorio, per illustrare i vantaggi del MePA e approfondire le nuove funzionalità, anche in vista dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti.

Il webinar si svolgerà attraverso la piattaforma ZOOM, iscrivendosi al seguente Link di registrazione