Fuori il nuovo brano “Mia per davvero” del gruppo calabrese Free Love, un altro inedito che rompe gli schemi

E’ in uscita il 13 giugno su tutti gli store digitali il nuovo brano inedito dei Free Love dal titolo “Mia per davvero”, un brano che si arricchisce di sonorità diverse e di un concept tutto da scoprire. Il gruppo vocale calabrese si veste di nuovi colori, grazie alla collaborazione con l’autore Ilario Gattabria e al solito contributo artistico del “Tape Lab Studio di Marco Passarelli ed Arianna Tomaselli”.

“Mia per davvero” è un brano che parla d’amore, ma da una prospettiva un po’ diversa dalla “solita”, qui l’amore non è del tutto ricambiato! Quando si nutre un sentimento forte verso una persona che è al centro della nostra esistenza, non è semplice scoprire che per l’altra parte non è cosi. Ci si sente feriti e si crea una corazza cercando di difendersi. “Tu menti, bene, lo faccio anch’io, e quando ti sarai resa conto che per te valgo davvero qualcosa in più, solo allora verrai a cercarmi ovunque nel mondo”. Ma a questo punto subentra un altro aspetto della storia: l’amore che da tormento diventa paura, la paura di essere delusi ancora.

Il nuovo brano esce mentre i Free Love sono pronti a portare in tour la loro musica in questa estate di ripartenza, un evento “fashion-music” con una band dal vivo e il supporto di una dj, il tutto contornato da cambi d’abito e scenografie uniche. Alla domanda qual è il vostro genere musicale, Michele risponde: “Siamo sempre pronti a sperimentare nuovi approcci musicali. Facciamo parte di questa grande famiglia chiamata Pop, ma il nostro mood Free, non ci permette di identificarci in un unico genere. É l’ascesa della liquidpop, la rivincita della libertà sulla gerarchia musicale.”

“Abbiamo in cantiere già nuovi brani – dice Domenico – stiamo lavorando al nostro primo album composto solo da brani inediti e prodotto in collaborazione con Calabria Sona, che segue il nostro percorso artistico a 360 gradi. La collaborazione con l’autore di ‘Mia per davvero’, ci ha aperto nuovi orizzonti e altrettante prospettive. Nel nuovo album non ci saranno, infatti, solo testi scritti da noi ma anche da altri autori; ricevere pezzi di vita da altre persone, trovandone similitudini con la nostra, è un qualcosa che ci sorprende ogni giorno.”

“Oltre a proporre bella musica ci concentriamo molto sull’immagine – sottolinea Anna Francesca – dal primo “uragano”, dal titolo “Dolce Verità”, i nostri video hanno sempre suscitato interesse e acceso discussioni. Anche per “Mia per davvero” siamo pronti a lanciare un videoclip che, come al solito, deve stupire prima di tutto noi per le scene e gli effetti” Il nuovo video è girato proponendo un’immagine “quadrimensionale” degli artisti che rappresentano i quattro elementi naturali: terra, acqua, fuoco ed aria, tutto questo è stato possibile grazie alle riprese di Annalisa Macchione ed alla collaborazione fotografica di Umile Lionetti (Freedom Gallery). Il brano sarà disponibile su tutti i digital store, cerca “Mia per davvero” dei Free Love e buon ascolto.