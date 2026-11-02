Inaugurazione XIII Edizione Torneo Interforze FIGC-LND – Coppa Città di Palmi 2026/2027

La Delegazione Distrettuale FIGC-LND di Gioia Tauro, nell’ambito delle proprie iniziative sportive e istituzionali, comunica l’inizio della XIII Edizione del Torneo Interforze di Calcio a 5 – Coppa Città di Palmi

2026/2027, manifestazione sportiva che coinvolge le Forze dell’Ordine e le istituzioni delle province di Reggio Calabria

e Vibo Valentia.

La cerimonia inaugurale si svolgerà martedì 3 novembre 2026, alle ore 19:45 circa, presso il Centro Sportivo

Village San Leonardo, SS18 – Palmi (RC).

È prevista la partecipazione del Sindaco della Città di Palmi, Dott. Giovanni Calabria, invitato a dare il calcio

d’inizio simbolico della manifestazione, unitamente alle autorità civili, militari e sportive presenti. La finalissima

sarà in data 11/12 Giugno DATA DA DECIDERSI.

Alle ore 20:00 si disputerà la gara inaugurale tra:

POLIZIA PENITENZIARIA VIBO VALENTIA – XII REPARTO MOBILE REGGIO CALABRIA

La squadra della Polizia Penitenziaria di Vibo Valentia si presenta alla nuova edizione quale campione uscente.

LE 12 SQUADRE PARTECIPANTI

1. Polizia Penitenziaria Vibo Valentia

2. XII Reparto Mobile Reggio Calabria

3. Polizia Penitenziaria Palmi

4. Polizia di Stato Palmi

5. Polizia di Stato Gioia Tauro

6. Gruppo Carabinieri Gioia Tauro

7. Carabinieri Limbadi

8. Carabinieri Nicotera

9. Carabinieri Rosarno

10. Guardia Costiera Gioia Tauro

11. Rappresentativa Guardia di Finanza Gioia Tauro

12. Rappresentativa Guardia di Finanza Vibo Valentia

La manifestazione, giunta alla tredicesima edizione, rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama sportivo

del territorio, promuovendo i valori della legalità, solidarietà, amicizia, rispetto reciproco e lealtà sportiva.