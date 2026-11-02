Tutto pronto a Sant’Agata Di Esaro per la 52esima edizione della Sagra della Castagna

Tutto pronto a Sant’Agata Di Esaro dal 5 all’8 novembre 2026, per la 52 esima edizione della “Sagra della Castagna “, l’evento più antico della Calabria, che valorizza le eccellenze del territorio e le tradizioni locali.

Quattro giornate all’insegna dei sapori autentici, della cultura e dell’intrattenimento con un ricco programma pensato per tutte le età. Protagonista assoluta sarà la castagna, simbolo del territorio, accompagnata da degustazioni, caldarroste, artigianato, showcooking, dibattiti e percorsi dedicati alla gastronomia locale. Non mancheranno, gli appuntamenti musicali con: Gli Amici Simpaticoni con Antonio Bonfilio, Stefano Priolo Tour 2026 e Taranta Nova dello Stretto Tour 2026, oltre a spettacoli itineranti, concerti e animazione dedicata ai più piccoli.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Regione Calabria, Calabria Straordinaria , Arsac e Nuova Pro Loco Sant’Agata DI Esaro – spiega il Sindaco Mario Nocito – è una delle più consolidate sul territorio in grado di attirare, di anno in anno, un gran numero di visitatori di cui molti provenienti da altre regioni. L’obbiettivo – continua Nocito – è celebrare uno dei prodotti più importanti nell’economia locale, ”la CASTAGNA”, promuovendo una serie di iniziative specifiche mirate alla sua diffusione e valorizzazione. Durante i 4 giorni della Sagra inoltre, sarà possibile effettuare una vera e propria full immersion nel suggestivo scenario del centro storico , che si sposa a pennello con il percorso enogastronomico, sensoriale e culturale.

…Insomma, non parliamo di una semplice sagra, – conclude il Sindaco Mario Nocito – ma di uno scrigno pieno di emozioni, gusti, percorsi, sensazioni uniche per il palato e per la vista, che vi aspetteranno a Sant’ Agata DI Esaro nei prossimi giorni.