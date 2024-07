Volley, Tonno Callipo: Anna Salimbeni resta in maglia giallorossa

Nell’ultima trionfale stagione ha confermato quanto di buono si diceva sul suo conto, guidando ottimamente in regia la Tonno Callipo alla doppia vittoria, di campionato e Coppa. Lei è la brava Anna Salimbeni, seconda riconfermata per la prossima stagione in maglia giallorossa.

Notevoli mezzi tecnici con ancora ampi margini di miglioramento, la 23enne palleggiatrice fiorentina ha assicurato un gioco lineare e redditizio, trovando fin da subito un’ottima intesa col resto della squadra.

Anna, dopo Denise sei la seconda riconfermata: sensazioni?

“Sono molto contenta di far ancora parte di questa grande famiglia. Denise è il nostro capitano, insieme a lei la scorsa stagione abbiamo intrapreso questa nuova sfida e insieme cercheremo anche l’anno prossimo di perseguire l’intento ambizioso della società Callipo”.

A freddo…che gioia è stata la doppia vittoria di campionato e Coppa?

“I due successi hanno coronato il nostro percorso in palestra perché, anche se ci davano per favorite, abbiamo lavorato e sudato tutti i giorni con l’impegno degno di una grande squadra. L’emozione è ancora forte, abbiamo fatto un capolavoro! Ci siamo divertite, abbracciate, aiutate. Un gruppo e uno staff fantastici che porterò sempre nei miei ricordi più belli”.

Che B2 immagini la prossima stagione?

“Mi aspetto sicuramente un campionato insidioso, in cui non sarà possibile abbassare la guardia. Non conoscendo il girone né le squadre che dovremo affrontare, attenderei prima di esprimere giudizi definitivi”.

Obiettivi ambiziosi per la Callipo, sarà più difficile in B?

“So che il ds Defina sta cercando di allestire una squadra competitiva, per poter disputare anche questa stagione un campionato al vertice.

Ovvio che sarà difficile replicare l’impresa appena compiuta, ma il lavoro in palestra non ci spaventa e il nostro staff saprà condurci sulla strada migliore”.

Sei stata di parola…avevi detto ‘porteremo la Callipo dove non è mai stata’. E l’anno prossimo…?

“Ribadisco quanto ho affermato l’anno scorso anche per la prossima stagione. Con le mie compagne ci impegneremo al massimo per restare sulla strada intrapresa, quindi continuate a portare la Tonno Callipo dove non è mai stata…”.

Dal pubblico vibonese cosa ti aspetti?

“Sono sicura che l’affetto e il supporto ricevuti l’anno scorso continueranno anche quest’anno e magari potranno crescere. La ‘Fossa Giallorossa’ ci ha accolte con affetto ed è stata sempre presente e pronta a sostenerci. Giocare col palazzetto pieno ha sempre il suo fascino. Ce la metteremo tutta per invogliare e a far appassionare altre persone – conclude Salimbeni – a questo meraviglioso sport!”.