I sequestratori della bimba a Cosenza avrebbero litigato per il sesso della piccola

Acqua Moses e Rosa Vespa, sottoposti a fermo per il sequestro della neonata avvenuto a Cosenza, avrebbero avuto una lite nei momenti immediatamente successivi al rapimento. E’ quanto si intuisce dai video della videosorveglianza interna alla clinica che ha ripreso il loro allontanamento. L’uomo, infatti, si è reso conto che la moglie aveva prelevato una femminuccia e non un maschietto mentre loro avevano annunciato l’8 gennaio di avere avuto un figlio. Dal video sembra esserci un breve scambio concitato di battute tra i due che poi si allontanano, lei con la neonata in braccio e lui con l’ovetto per neonati. La piccola, successivamente, è stata vestita di celeste prima della festa che era stata organizzata in casa della coppia con i parenti per festeggiare l’ingresso in casa del neonato.

Sta bene, ha mangiato e in mattinata sarà dimessa dall’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dove era stata portata ieri sera per una serie di controlli dopo quanto le è accaduto, la neonata rapita e ritrovata dopo alcune ore dalla Polizia. Il padre e la nonna l’andranno a prendere all’Annunziata e poi dovrebbero andare a casa dopo avere preso anche la mamma che stamani dovrebbe uscire dalla clinica. “I genitori sono stanchi ma felici” ha detto la nonna.

“E’ stato bellissimo riabbracciare mia figlia, sono contento. La bimba sta bene. Come sta mia moglie? diciamo bene”. A dirlo, sorridente ma chiaramente stanco dopo avere trascorso ore di inferno, è stato il padre della neonata rapita ieri sera a Cosenza e ritrovata dalla polizia. L’uomo stamani si è recato all’ospedale dell’Annunziata a prendere la piccolina, quindi è tornato alla clinica Sacro cuore dove si trova la moglie e da dove la piccola è stata rapita. La coppia, da quanto si è appreso, dovrebbe rientrare oggi a casa dove ad aspettarli c’è il figlio più grande di 6 anni.