Ballarino: “Reggina in vendita, diamo il giusto valore”

Prima del fischio d’inizio tra Reggina e Sancataldese, il patron Nino Ballarino ha convocato gli organi di informazione nell’area hospitality. Video Touring ha riportato sui propri canali social il video di questa persona in evidente difficoltà:

“Per gli sforzi fatti, ci aspettavamo altri risultati. L’obiettivo è di vincere il campionato. Se qualcuno pensa di rinforzarsi con i nostri scarti ben venga. Bisogna essere obiettivi, abbiamo una rosa pletorica. Più vado avanti, più penso ci sia malafede. Se questo modesto imprenditore è venuto a investire a Reggio Calabria, è perché la Reggina ha una storia. Se c’è qualcuno meglio di noi a investire, non a chiacchierare o a fantasticare, gente pronta ad intervenire con altri discorsi. E a non a scrivere fesserie. Non è un attacco ai giornalisti. Ma parlo di giornalisti, quelli veri. Sentirsi attaccato da tutti, non è una bella cosa. Non sono il più deficiente d’Italia. Se sono in Serie D, è perché altri ci sono arrivati. Quindi oggi siamo tutti da Serie D”.

“Chiaro che ci possono essere una o due testate che vanno contro. Ma se fosse la totalità, significa che sto sbagliando. Da questo momento, la Reggina è in vendita. Vediamo quanta gente arriva e si prende la Reggina. E se qualcuno dice che ce l’hanno regalata, bugiardi chi lo dice. Vi dovete ricordare che il 10 settembre del 2023, io ho detto una cosa: qua ci sono 400.000 euro e io sono garante per l’iscrizione della Reggina. E questo, dovete mettervelo in testa. Oggi, la Reggina è in vendita. Diamo il giusto valore. Voi direte grazie, e di cosa? Coi miei soldi. Voglio andare in Serie C, ma non mi faccio ricattare da nessuno. E a volte, mi vergogno per quello che trovo scritto”.

“Ballarino ha chiuso, Ballarino è pronto a vendere. Ma il sottoscritto vuole vincere il campionato. Lo vinco come dico io. E non come tutte quelle cazzate che trovo scritte sui giornali. E stamattina non è possibile che non ce n’è uno che riporta con correttezza quello che è successo. Chi è amico mio, dice che ci hanno preso in giro”. Forse riferendosi a Christian Bonacchi, accasatosi ufficialmente al Siracusa dopo che la Reggina lo aveva ceduto due giorni fa al Cassino.