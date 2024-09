Il legale del figlio di Matacena: “Autopsia di Dubai attesta morte per insufficienza cardiaca”

Un’autopsia sul corpo di Amedeo Matacena “esiste già” e attesta che la “la causa del decesso è una causa naturale”, perché la morte “è avvenuta naturalmente per insufficienza cardiaca”. Lo ha detto l’avvocato Mauro Gilberti, in collegamento da Dubai, intervistato a Porta a porta. La data del documento, ha specificato, è 7 febbraio 2023. Gilberti, che rappresenta il figlio di Amedeo Matacena, ha detto che “il consolato generale d’Italia a Dubai ha inviato l’autopsia effettuata qui a Dubai sia alla procura di Reggio Calabria, sia al ministero della Giustizia, al ministero degli Affari esteri e all’ambasciata ad Abu Dhabi”. Nell’autopsia si legge che “ci sono diverse manifestazioni patologiche del cuore di Amedeo Matacena, una grave insufficienza cronica della circolazione coronarica del miocardio, e che non sono stati assunti alcol e droghe”. “Quindi la procura di Reggio Calabria ha già un’autopsia, e la vuole rifare”, ha detto l’avvocato.