Le ingerenze degli Araniti sulle Regionali 2020 e 2021 e sulle Comunali di Reggio Calabria del 2020

14 persone, di cui 7 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 3 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, indagati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, reati elettorali, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Così la Dda di Reggio Calabria ha messo nel mirino la cosca Araniti, colpita oggi dagli arresti del Ros dei Carabinieri.

L’indagine, secondo quanto si è appreso, riguarderebbe presunti illeciti commessi in occasione delle elezioni regionali del 2020 e del 2021 e delle elezioni comunali a Reggio del 2020.