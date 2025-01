Corigliano-Rossano: emessa ordinanza per sospensione attività didattiche per giorno 17 gennaio 2025

Vista la situazione metereologica che dalla scorsa domenica ha investito il nostro territorio, sottoponendolo ad un’allerta gialla continua e costante emanata dalla protezione civile regionale, con il COC – Centro Operativo Comunale – costantemente attivo, nel mentre il Comune sta gestendo una importante emergenza neve in alcune contrade montane, considerato che per domani – venerdì 17 gennaio – è prevista una nuova allerta arancione, a fronte anche delle allerte rosse diramate nel le zone del reggino, catanzarese e crotonese, in maniera eccezionale, onde mitigare i disagi nella popolazione, il sindaco Flavio Stasi ha deciso di emettere una ordinanza, la n.13 del 2025, per la sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio del comune di Corigliano-Rossano per il giorno venerdì 17 gennaio.

I fenomeni di maltempo accentuato costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, tenuto conto anche della possibilità che alcuni tratti della viabilità cittadina possano risultare impraticabili a causa delle copiose precipitazioni in previsione, e considerato, che tali ragioni di sicurezza legate alla viabilità investono anche i numerosi studenti pendolari, i quali risulterebbero impossibilitati a raggiungere le rispettive destinazioni, motivi che hanno indotto il sindaco Stasi a procedere alla sospensione delle attività didattiche.

«Cari concittadini, la Protezione Civile Regionale ci ha comunicato per domani, 17 gennaio, l’Allerta Meteo di livello Arancione, cioè intermedio – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – Come ormai è noto, fino all’Allerta Arancione si dispongono diverse misure precauzionali, a partire dall’attivazione del Centro Operativo Comunale della Protezione Civile, senza però interrompere le attività didattiche».

Per domani, tuttavia, in via del tutto straordinaria, faremo una eccezione, per due ragioni – continua il primo cittadino – La prima è che siamo in Allerta Gialla da giorni, con diverse emergenze importanti a partire dalla neve, quindi con una parte della comunità e della macchina comunale già provata da un duro lavoro. La seconda è che, dopo tanto tempo, registriamo l’Allerta Rossa in Calabria, seppur in altri quadranti comunque del versante ionico, il che mi induce a pensare che anche sul nostro quadrante la situazione sia al limite. Per la combinazione di queste due ragioni, ho deciso di sospendere le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Nelle prossime ore, dunque, sarà pubblicata una apposita ordinanza. Invio questa comunicazione in anticipo per consentire ad ogni famiglia di avere maggiore tempo per organizzarsi».