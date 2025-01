Maria Pia Cozza è la nuova presidente regionale della categoria Trasporti di CONFAPI Calabria

Si è svolta oggi, presso la sede regionale di Confapi Calabria, l’assemblea per la nomina dei nuovi organismi della filiera trasporti della Confederazione regionale della piccola e media industria privata. Nominata presidente, all’unanimità, la giovane e grintosa imprenditrice Maria Pia Cozza. Presenti Francesco Napoli, presidente di Confapi Calabria, Francesca Benincasa, vicepresidente della confederazione, e Vittorio Chiappetta, presidente nazionale della categoria Trasporti di Confapi. In un contesto regionale caratterizzato da una forte dipendenza dalle infrastrutture logistiche, la categoria dei trasporti rappresenta una vera e propria spina dorsale per lo sviluppo economico e la competitività.

Francesco Napoli ha sottolineato l’importanza di questa nomina in un momento delicato, in cui il settore sta affrontando nuove sfide legate all’innovazione tecnologica e alle normative ambientali. “Maria Pia Cozza è la persona giusta per guidare la categoria in un periodo di rinnovamento e crescita”, ha affermato.

Francesca Benincasa, vicepresidente di Confapi Calabria , ha ribadito il valore strategico del settore trasporti nell’economia della regione. “I trasporti sono il motore che alimenta tutte le altre filiere produttive e il nostro obiettivo è garantire una rappresentanza forte e competente per supportare gli imprenditori calabresi, migliorare le infrastrutture e favorire l’integrazione con i mercati nazionali e internazionali”.

Maria Pia Cozza ha espresso grande entusiasmo per il nuovo incarico: “Sono onorata di assumere questo ruolo così importante per la nostra regione. I trasporti sono una filiera fondamentale non solo per il settore logistico, ma anche per la crescita dell’intero sistema produttivo calabrese. La nostra regione ha un potenziale straordinario, e lavorerò affinché le infrastrutture, il capitale umano e l’innovazione possano sostenere la competitività delle nostre imprese. La sfida sarà quella di affrontare i cambiamenti con un approccio pragmatico, orientato a favorire una crescita sostenibile e inclusiva”.

L’intervento di Vittorio Chiappetta, presidente nazionale della categoria Trasporti di CONFAPI, ha messo in luce la sinergia tra la dimensione regionale e quella nazionale, sottolineando l’importanza di lavorare in rete per migliorare le infrastrutture e sostenere il processo di transizione ecologica del settore.

La nomina di Maria Pia Cozza è un passo importante per il futuro del settore dei trasporti in Calabria, una filiera chiave per l’economia regionale, destinata a crescere e innovarsi sotto una leadership forte e preparata.

———–