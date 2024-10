Accoltella il nuovo compagno dell’ex fidanzata: arrestato a Catanzaro

Avrebbero accoltellato un giovane, ferendolo gravemente, a causa di una lite per questioni sentimentali, ma in tre sono stati identificati grazie alle indagini della Squadra Mobile. È accaduto a Catanzaro. L’episodio risale alla notte tra il 28 e il 29 settembre scorsi, quando la vittima è stata invitata a salire a bordo di un’autovettura per chiarire alcuni episodi legati al fatto che il giovane ferito aveva avviato una relazione sentimentale con la ex fidanzata di uno del gruppo. Alle tre persone coinvolte sono contestati, a vario titolo, i reati tentato omicidio, favoreggiamento, nonché di omissione di soccorso. Per uno di loro è stata disposta la misura cautelare in carcere per il tentato omicidio aggravato dall’utilizzo di un’arma da taglio e dai futili motivi, nonché il reato di omissione di soccorso; per gli altri due, al momento, la contestazione è di favoreggiamento personale e omissione di soccorso. I provvedimenti, emessi su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro, scaturiscono dall’attività’ di indagine svolta dalla Squadra Mobile di Catanzaro. Uno dei tre indagati avrebbe colpito il giovane con un fendente all’altezza del torace, provocando una gravissima ferita al polmone che ha reso necessaria intervenire chirurgicamente e d’urgenza. Fondamentali le dichiarazioni di alcuni testimoni e il sopralluogo sulla scena del crimine. Le indagini hanno fatto emergere che uno degli aggressori non si era mai rassegnato alla fine della relazione e aveva iniziato a perseguitare non solo la ex ragazza, ma anche il nuovo compagno, nutrendo nei suoi confronti un forte risentimento fino all’aggressione con il coltello.