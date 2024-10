“Sala in Festa” a Catanzaro, ordinanza traffico e sosta dal 4 al 6 ottobre

La Polizia locale ha disposto con ordinanza una serie di provvedimenti in materia di circolazione e sosta in occasione della manifestazione Sala in festa. Nei giorni di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre, dalle ore 18 alle ore 24, sarà istituito il divieto di transito in viale degli Angioini, nel tratto compreso tra l’intersezione con via degli Svevi e l’intersezione con via Padre Francesco Antonio Caruso.

Il traffico proveniente da Viale Brutium sarà deviato per Via degli Svevi e potrà proseguire verso sud da Via Padre Francesco Antonio Caruso-Via degli Angioini, mentre quello proveniente da Viale Cassiodoro-Via degli Angioini sarà deviato per Via Padre Francesco Antonio Caruso-Via degli Angioini. Sarà consentito ai soli mezzi provenienti da Viale Cassiodoro, che dovranno fare rifornimento, il transito fino al distributore di carburante.

Disposta, infine, l’istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, in Via degli Svevi dall’intersezione di Via degli Angioini per una distanza di 50 metri.