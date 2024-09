Reggina, Bandecchi: “Cambiare proprietà prima del prossimo fallimento”

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e proprietario di UniCusano, torna a parlare di Reggina. Pur trattandosi di un semplice commento su Instagram, nel rispondere ad un post del partner politico Massimo Ripepi non usa mezzi termini sull’attuale situazione societaria.

“Forza Reggina, ma con una proprietà vera – commenta Bandecchi, esprimendosi praticamente da tifoso – Basta cambiarla prima del prossimo fallimento. Spendere soldi nel calcio non è per tutti, grazie per il tragitto fatto insieme. Ma poi si lascia spazio a chi può andare più avanti, che oggi non sono io, ma ce ne sono molti altri. La Reggina deve avere altre aspettative “.

Di recente, Bandecchi aveva annunciato di non poter riprendere a fare calcio per via di una indagine in corso. Parole che abbiamo anche commentato nell’ultima puntata di Reggina Talk assieme al ds Danilo Pagni, ma che a detta di Ripepi sono state distorte rispetto al loro significato in altri contesti di pseudo informazione.

p.f.