Migranti, Piantedosi: “Stiamo organizzando sistema di trasporto più veloce per decongestionamento di Lampedusa”

“Stiamo organizzando un sistema di trasporto piu’ veloce per il decongestionamento di Lampedusa”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al termine della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in prefettura a Palermo, rispondendo ai giornalisti. “Oggi c’e’ stata una riunione tra il commissario Valenti e il responsabile nazionale della protezione civile – ha proseguito – Il piano si compone nell’aumento dei posti tra Sicilia e Calabria per quella che e’ il primo approdo, gli adempimenti sulla identificazione iniziale che sono il collo di imbuto che avevamo registrato a Lampedusa. Nel giro di qualche settimana avremo un po’ piu’ di respiro da questo punto di vista per gestire in maniera piu’ ordinata le possibili fiammate di arrivi che ci saranno prossimamente in maniera”.