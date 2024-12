Il 20 dicembre a Filadelfia secondo evento della 1° Edizione del Filagramma Jazz Festival 1

Si terrà venerdì 20 dicembre alle ore 20,45 presso l’Auditorium Comunale di Filadelfia il secondo evento della 1° Edizione del Filagramma Jazz Festival 1. Dopo la prima serata, che ha registrato la presenza del sassofonista Sebastiano Ragusa, accompagnato dalla band del festival, nella seconda serata sarà sul proscenio il vibrafonista Samul Cerra che, per l’occasione sarò accompagnato da un jazz ensemble diretto dal M. Ferruccio Messinese. Il Festival. Alla sua prima edizione è organizzato Associazione Culturale Musicale “Filagramma” di Filadelfia, con il contributo della Regione Calabria e del Comune di Filadelfia

“Siamo contenti – ha sottolineato Maria Rosa Capomolla, Presidente di Filagramma – di aver nel nostro cartellone Samuel Cerra, un musicista che vanta un ricco curriculum. Samuel, fin da piccolo, emulando i genitori, ha iniziato ad avvicinarsi alla musica. Diplomatosi al Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia sotto la guida del M. Vittorino Naso è volato in America presso il rinomato Berklee College of Music di Boston dove si è laureato “Summa Cum Laude” in Performance Jazz nel 2021. Attualmente – ha concluso la Capomolla – vive ancora in America, ove sta studiando presso la “Longy School of Music” per un Master in Performance Jazz