Reggio, teatro e inclusione con il Centro Armonia: in scena ‘Suole a mezzanotte’

Martedì 30 dicembre 2025, alle ore 17:00, il palcoscenico del Cine Teatro Aurora ospiterà la rappresentazione teatrale Suole a mezzanotte, una produzione originale realizzata dal Centro Diurno Armonia con la regia di Nanni Barbaro, che vedrà protagonisti utenti e operatori del servizio in un’esperienza artistica corale e profondamente inclusiva. Lo spettacolo nasce come esito di un percorso laboratoriale condotto nel corso dell’anno all’interno del Centro, in cui teatro, espressione corporea ed emotiva, scrittura creativa e lavoro di gruppo sono diventati strumenti di crescita personale, relazione e condivisione.

Il calzolaio e la magia della vigilia di Natale

Attraverso scene, dialoghi e suggestioni visive, lo spettacolo racconta le vicende familiari e lavorative di un calzolaio il giorno della vigilia di Natale. La rappresentazione coinvolge direttamente gli utenti del Centro Diurno Armonia, accompagnati dagli operatori che li seguono nel percorso terapeutico-riabilitativo e che, in questa occasione, condividono con loro anche la scena come alleati creativi e compagni di viaggio.

L’iniziativa conferma la vocazione del Centro Armonia a promuovere non solo cura e assistenza, ma anche spazi di espressione, socialità e partecipazione attiva alla vita culturale della città, nella convinzione che l’arte rappresenti uno strumento privilegiato di inclusione e cittadinanza. L’ingresso allo spettacolo è aperto alla comunità e vuole essere un momento di incontro tra famiglie, operatori, cittadini e istituzioni, per celebrare insieme il valore umano e sociale di questo progetto.

 

