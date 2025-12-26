Magia al “Cilea” di Reggio Calabria con il concerto delle Incanto Quartet

Il 22 dicembre il Teatro Cilea di Reggio Calabria ha vissuto una magia: le luci si sono fatte intime, il respiro della sala si è fatto silenzio e da quel momento la musica ha iniziato a sorprendere, confermando ogni aspettativa. Il concerto delle Incanto Quartet, accompagnate dall’orchestra del Conservatorio è stato un viaggio emotivo, costruito con intelligenza scenica e profonda sensibilità artistica. Lo spettacolo prodotto da Publidema Eventi Musicali e offerto dalla città Metropolitana di Reggio Calabria è stato capace di fondere mondi diversi in un’unica e riconoscibile visione fin da subito.

L’apertura, infatti, ha lasciato il pubblico senza fiato. Le voci delle Incanto Quartet non sono arrivate dal palco, ma dai palchetti del primo livello. Un canto che scendeva dall’alto, avvolgendo la platea e trasformando il teatro in uno spazio solenne. Fin da subito è stato chiaro il segno distintivo della serata: uno stile pop crossover maturo e definitivo, in cui eleganza lirica e immediatezza contemporanea convivono con naturalezza. E già da quel primo istante, gli applausi sono esplosi spontanei, lunghi e calorosi.

Poi l’ingresso potente sul palco. Le Incanto Quartet hanno mostrato, ancora una volta, una presenza scenica sicura, sostenuta da una scelta artistica precisa: interpretare grandi pezzi della storia della musica, portatori di memoria collettiva ed emozione universale. Non semplici esecuzioni, ma riletture sentite, capaci di dare nuova luce a melodie immortali, trasformandole in esperienze vive e contemporanee.

Accanto alle voci, l’orchestra del Conservatorio ha offerto una performance di altissimo livello, rivelandosi autentica protagonista della serata. Gli archi hanno saputo essere avvolgenti e incisivi, i fiati eleganti e precisi e tutti gli strumenti guidati da una direzione attenta e una coesione rara hanno permesso all’orchestra di respirare insieme alle Incanto Quartet, sostenendole e dialogando con loro in un equilibrio perfetto. Non un semplice accompagnamento, ma una forza espressiva autonoma, capace di emozionare e sorprendere il pubblico brano dopo brano.

In questo dialogo continuo tra voci e strumenti, gli applausi costanti sono diventati parte integrante del concerto, un segnale evidente del coinvolgimento profondo della platea.

Tra i momenti più intensi della serata, la scelta di interpretare l’aria della Carmen ha assunto il valore di una dichiarazione artistica. Un capolavoro assoluto, carico di passione e libertà, affrontato con rispetto, coraggio e personalità. L’orchestra ha sostenuto l’aria con grande eleganza e tensione drammatica, mentre le voci delle Incanto Quartet ne esaltavano il carattere sensuale e ribelle. Al termine, un applauso lungo e travolgente ha riempito il Teatro Cilea, come un riconoscimento unanime.

Occhi lucidi e un pubblico rapito anche durante la seconda parte del concerto che ha portato sul palco le canzoni più famose del Natale.

Il Teatro Cilea si è confermato ancora una volta cuore culturale di Reggio Calabria, luogo ideale per accogliere progetti che sanno unire qualità, coraggio e visione. Ieri sera, la città non ha assistito soltanto a un concerto, ma a una celebrazione della grande musica e del talento.

Quando l’ultimo accordo si è spento e il silenzio ha lasciato spazio all’ennesimo, lunghissimo applauso, è stato chiaro che qualcosa di speciale è accaduto. La magia del Natale si è rinnovata, ancora una volta, grazie al miracolo della musica.