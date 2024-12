Natale in musica ad Amantea: il concerto “Mantia Brass in Christmas” incanta nella Chiesa Madre di San Biagio

La prima edizione del Festival “Fiore in Folk” ha regalato una serata memorabile alla città di Amantea. Ieri, la Chiesa Madre di San Biagio si è trasformata in uno straordinario palcoscenico per il concerto “Mantia Brass in Christmas: Note di Natale”, che ha incantato il pubblico con l’energia e il talento dei Mantia BrassXXL.

Un viaggio musicale entusiasmante, dai classici natalizi alle grandi colonne sonore e ai capolavori intramontabili, ha unito tradizione e innovazione, riscaldando i cuori del pubblico e lasciando un’impronta indelebile in questa stagione natalizia.

Il programma della serata ha presentato arrangiamenti originali e brillanti di celebri melodie natalizie come “Jingle Bells”, “Silent Night” e “Adeste Fideles”, che hanno risuonato con dinamismo e precisione grazie alla maestria dei fiati e delle percussioni. Non sono mancate le grandi colonne sonore, tra cui una vibrante esecuzione di “Gabriel’s Oboe” di Ennio Morricone e il tema principale di “Star Wars” di John Williams, che ha conquistato il pubblico con le sue potenti sonorità orchestrali. L’evento si è concluso con un omaggio alle radici tradizionali del repertorio natalizio europeo, interpretando con eleganza brani come “Stille Nacht” e “Deck the Halls”.

Giulio Melicchio, Presidente dell’Associazione Cosenza Autentica APS, promotrice del Festival, ha commentato con entusiasmo: “Questa serata è stata la conferma che la musica può unire emozioni, territori e persone. I Mantia BrassXXL hanno saputo regalare un’esperienza straordinaria, dimostrando che il connubio tra tradizione e innovazione è la chiave per valorizzare il nostro patrimonio culturale. Siamo orgogliosi di aver portato questa magia ad Amantea, in un luogo così suggestivo come la Chiesa Madre di San Biagio. Grazie al pubblico che ci ha sostenuto con il suo entusiasmo e alla città di Amantea per l’accoglienza calorosa.”

Anche il Sindaco di Amantea, Vincenzo Pellegrino, ha espresso la sua soddisfazione per l’evento: “La nostra città è stata onorata di ospitare un evento di tale portata. Questo concerto non è stato solo un momento di grande musica, ma un’occasione per valorizzare il nostro territorio e il suo straordinario patrimonio culturale. Ringrazio gli organizzatori del Festival ‘Fiore in Folk’ per aver scelto Amantea e i Mantia BrassXXL per la loro travolgente energia.”

Il Festival “Fiore in Folk”, promosso dall’Associazione Cosenza Autentica APS, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, continua il suo percorso di valorizzazione del territorio calabrese. Dopo il successo ad Amantea, il Festival si prepara a chiudere in grande stile nel Lazio, presso il Teatro Comunale di Monterotondo.

Un ringraziamento speciale va ai nostri partner istituzionali e tecnici che hanno reso possibile il successo di questa serata straordinaria. Il progetto “Fiore in Folk”, realizzato grazie alla Provincia di Cosenza, al Comune di San Giovanni in Fiore e al Comune di Amantea, ha dimostrato come la collaborazione tra enti e istituzioni possa trasformare un’idea in una celebrazione di musica e cultura senza precedenti. La loro dedizione e il loro impegno sono stati fondamentali per trasformare il Festival “Fiore in Folk” in una celebrazione unica di musica e cultura, contribuendo a valorizzare il nostro territorio e le sue eccellenze artistiche. Insieme, continuiamo a promuovere bellezza e tradizione, creando momenti indimenticabili per il nostro pubblico.