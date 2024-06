“Armonie del cuore” a quattro mani in prima nazionale a Cosenza

“Armonie del Cuore” è il Concerto per due pianoforti che sarà eseguito dai Maestri Antonella Barbarossa e Fabio Falsetta nel Duomo di Cosenza martedì 11 giugno alle ore 20.

L’evento si segnala non solo per l’eccellenza dei concertisti, ma anche in quanto il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare in prima nazionale le trascrizioni di celebri brani.

L’iniziativa è del Rotary Club Cosenza Nord e l’invito a partecipare del Presidente Natale Dodaro è per tutti gli amanti della buona musica.

Il ricavato della serata sarà riservato ad attività di service del Club.