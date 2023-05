Castrovillari (Cs), Primavera dei Teatri: al via dal 30 giugno gli spettacoli tra teatro, danza, musica, performance e reading

abbandonati, il quotidiano, la solitudine, l’amore, gli amori. L’autrice sta lavorando ad una elaborazione narrativo-drammaturgica, e qui la presenterà per la prima volta in un confronto col pubblico sul progetto. Sarà perciò condivisa l’affascinante esperienza di una parola che ama trasformarsi in altro ritmo, in altra musica, esplorando il contenuto attraverso le sue diverse strade per esprimersi.

Marica Roberto

Siciliana di nascita, calabrese d’adozione, si diploma attrice alla Scuola di Teatro di Strehler. Lavora al Piccolo Teatro col Maestro e con gli altri registi per otto anni e si laurea in Architettura con la tesi “Lo spazio teatrale del Novecento e il Piccolo Teatro di Milano”. Nel 2011 a Roma fonda la Compagnia Attori&Musici, per la quale scrive e mette in scena i testi. Vince il Premio Anima Mundi di Drammaturgia al femminile 2019 ed è finalista al Premio Tragos 2020. La poesia corre parallela negli anni come fatto privato fino al Premio Internazionale Montag 2022 per la Poesia con la pubblicazione della silloge “Il tempo non [r]esiste”.

Trasumanar

di e con Daniel Cundari e Daniele Fabio

I due artisti calabresi sembrano essere scesi a patti con un demone mediterraneo, mettendo in scena tutto il loro bagaglio linguistico e culturale, in bilico tra la più ferrea disciplina artistica e l’improvvisazione poetico-musicale. Principio e fine di un dialogo serrato e violento sulla parola e sul gesto, sono Ibico e Nosside: custodi immortali della carne e dell’anima di un mondo ormai in rovina, ma ancora capace di trasformarsi, andare oltre ed elevarsi. Il canto profondo del repentismo cutise è catarsi in cui corpo e mente si ritrovano e si purificano, riconoscendo le sue Muse nella musica e nella poesia recitata, giacché queste hanno bisogno di un corpo vivo che le interpreti e sono forme che nascono e muoiono di continuo.

Daniel Cundari

È un poeta e performer plurilingue, molto apprezzato all’estero: dalla Cina al Messico, dalla Spagna a Cuba, dalla Francia alla Serbia. Originario di Rogliano, piccolo paese in provincia di Cosenza, crea il repentismo cutise, un ambiente immaginativo-espressivo che si basa sul canto d’improvviso, utilizzando il dialetto in funzione di lingua universale della parola e del corpo. È un’energia interna che va interpretata con pochi movimenti esteriori ma con un “vulcano” interiore, giocando con la sottile eleganza della forza. Ospite assiduo dell’Accademia Mondiale della Poesia, si è esibito per la Società Dante Alighieri, l’Ente Boccaccio, l’Istituto Cubano del Libro, l’Istituto Cervantes, il Ministero serbo, la Casa della Cultura di Chiguayante, Salone Internazionale del Libro di Torino, Terra Madre, Salone del Gusto, Casa del Escritor de Bacalar, Universidad de Granada, English Unlimited di Gdansk, UAB Barcelona, Unical, Università Magna Grecia. Ha pubblicato numerosi libri, tra questi: “Istruzioni per distruggere il vento”, “Il silenzio dopo l’amore”, “Nell’incendio e oltre”, “Poesie contro me stesso”, “Geografía feroz”, “Cacagliùsi”, “’Ngilla orba”, “Il dolore dell’acqua”, “Prótesis del alma”, “Poemas para delinquir”. Tra i riconoscimenti i premi Lerici Pea, Genil de Literatura, Pericle d’Oro, Premio Metastasio, Premio Roublikon. Dirige la Piccola Biblioteca di Cuti e, negli ultimi anni, ha interpretato il suo repentismo cutise con Gianna Nannini, Alfio Antico, Peppe Servillo e Jérémie Corault.

Daniele Fabio

Compositore, chitarrista, artista eclettico e mente creativa, svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, sia da solista che con diverse formazioni, e una densa produzione compositiva partecipando a varie produzioni discografiche, editoriali, realizzando colonne sonore, brani inediti, trascrizioni e arrangiamenti per affermati artisti. Nella sua musica, diversi linguaggi sonori, convergono in un unico canale di comunicazione, con influenze che spaziano dalla musica colta