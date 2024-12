Carlo Caligiuri e il suo libro: “La Batteria e i Batteristi in Big Band”

Carlo Caligiuri, batterista e insegnante di batteria lametino, attualmente docente di batteria jazz presso il conservatorio di musica Francesco Cilea di Reggio Calabria è l’autore del libro: La Batteria e i Batteristi in Big Band – Nascita ed evoluzione delle Big Band fino alla fine degli anni Sessanta.

L’autore, partendo dagli anni Venti fino ad arrivare alla fine degli anni Sessanta, ha provato, attraverso i grandi batteristi protagonisti, a parlare delle Big Band e dell’evoluzione che hanno avuto nei vari decenni, soprattutto grazie all’apporto fornito dai batteristi che ne hanno determinato il portamento, il groove, e quindi lo swing.

Da sottolineare la prefazione al libro di Bruno Biriaco, batterista, direttore d’orchestra della Rai, compositore, arrangiatore e quindi grande competente di Big Band che elogia la pubblicazione tanto da definirla “Un libro importante… ben sviluppato… dedicato a tutti coloro che desiderano acquisire un’informazione più precisa su uno strumento ed i suoi protagonisti”.

Come afferma lo stesso Carlo Caligiuri, questo suo secondo lavoro, così come era avvenuto per il primo, prende il via da un’esigenza personale e professionale per cercare di conoscere ed approfondire un aspetto diverso ma fondamentale della batteria e quindi dei batteristi. Come e quando sono nate le Big Band? Ma cosa sono le Big Band, da quanti elementi sono formate? Da sempre hanno avuto gli stessi elementi? Gli stessi tipi di arrangiamenti? E, soprattutto, qual è stata e qual è la funzione del batterista all’interno di una Big Band? Il batterista di una Big Band suona allo stesso modo di quando suona in trio, quartetto o quintetto?

Con questo lavoro ha provato a dare le risposte a queste domande attraverso l’ascolto, lo studio, la lettura. “Più ricercavo e approfondivo e più mi appariva un mondo quasi totalmente sconosciuto”. Da una lettura attenta traspare l’amore, la passione per la musica e per lo strumento che suona e prova a porgere i contenuti espressi in maniera semplice e diretta con l’intento di rendere il libro facile e alla portata di tutti.

Il libro Terme è stato presentato il 6 dicembre presso la libreria ex Tavella, ora Ubik e i lametini hanno accolto con entusiasmo l’invito regalando una serata memorabile. La sala era gremita di pubblico, confermando l’interesse e l’affetto per l’autore e la sua opera.

Caligiuri ha arricchito la presentazione con un tocco musicale unico, eseguendo brani celebri come Sing Sang Sung, Drummin’ Man, Samba del Gringo e New Ground. Oltre a deliziare i presenti con la musica, ha saputo coinvolgere il pubblico raccontando aneddoti curiosi e personali legati ai brani.

Attraverso le sue parole, l’autore ha offerto una riflessione profonda sull’evoluzione delle big band nel corso degli anni, mettendo in evidenza i cambiamenti culturali, tecnici e artistici che hanno segnato questo genere musicale.

La combinazione di musica dal vivo, storie appassionanti e una calorosa partecipazione ha reso la serata indimenticabile per tutti i presenti. Un evento che ha celebrato non solo il talento di Caligiuri, ma anche la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso la sua arte e la sua conoscenza.