Il Premio Carlino d’Argento incontra le scuole in attesa della cerimonia di domani al Teatro Politeama di Catanzaro

Il Premio Carlino d’Argento parla anche ai ragazzi per consolidare il legame delle nuove generazioni alla storia e all’identità della città, trasformandola in un’eredità viva e condivisa. In attesa della cerimonia di consegna dei riconoscimenti prevista per domani domenica 15 dicembre, alle ore 17, al Teatro Politeama di Catanzaro, si è conclusa la due giorni di incontri al Complesso monumentale San Giovanni con una nutrita platea di studenti del Liceo Classico Galluppi, voluta dal presidente del Premio, Yves Catanzaro, che ha visto, per prima, un’interessante conversazione sul tema “La filosofia dello sport”. Protagonisti gli amministratori locali – gli assessori comunali allo sport, Antonio Battaglia, alle politiche giovanili, Vincenzo Costantino, e alla pubblica istruzione, Nunzio Belcaro – le autorità del settore, Giampaolo Latella, delegato provinciale Coni Catanzaro, e Saverio Mirarchi, presidente del Comitato regionale Calabria Figc-Lega nazionale dilettanti, e il campione di Beach Soccer catanzarese Emmanuele Zurlo che hanno discusso con i ragazzi sull’importanza della pratica e dei valori dello sport per la scoperta e la crescita personale, oltre che come strumenti di socialità e di inclusione. Il secondo talk si è incentrato sul tema “Le incursioni saracene sulle coste ioniche” alla presenza degli scrittori Gianluca Facente e Sandra Giglio, dello storico Don Davide Marino e dell’architetto Alessandra Pasqua, si è approfondito un tema che intreccia memoria e identità, fondamentale per comprendere le radici del nostro territorio.

La settima edizione manifestazione culminerà domani con la consegna dei premi, realizzati da Antonio Affidato, ai profili selezionati dalla commissione: il premio per la sezione Cultura allo storico Francesco Cuteri, quello per le Arti visive e discipline dello spettacolo al produttore cinematografico Luca Marino, Impegno per il sociale all’Ente Nazionale Sordi Catanzaro, Imprenditoria giovanile alla startup Searcode, Premio speciale alla ricercatrice Maria Concetta Miniaci e Premio alla carriera al coreografo Giovanni Calabrò. Si rinnova il connubio con la solidarietà targato Telethon, visto che l’evento aprirà la settimana della campagna natalizia a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Sul palco del Politeama si esibiranno i giovani cantanti Dasco, Anna Lacroce e Carmen Folino direttamente dal contest Catanzaro Sound; sfileranno gli abiti della stilista calabrese Azzurra Di Lorenzo, con i momenti artistici a cura della Scuola di ballo del Teatro Politeama.

Promossa dal Premio Carlino d’Argento, anche la mostra “Negativo è Positivo. Tutto ciò che sembra un limite è invece una possibilità”, in corso al Complesso San Giovanni, che offre ai visitatori la possibilità di scoprire la tecnica innovativa e interattiva dell’artista calabrese Mario Vetere.