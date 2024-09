Nuovo appuntamento con CalabriaTeatro: a Lamezia Terme arriva “Dialogo tra le parti” di Cecilia Gioia

Torna “CalabriaTeatro”, la kermesse culturale di altissimo rilievo diretta da Diego Ruiz e Nicola Morelli. Due gli appuntamenti previsti, con ingresso gratuito, per sabato 14 settembre al Teatro Grandinetti a Lamezia Terme, con la presentazione di “Dialogo tra le parti” di Cecilia Gioia. In particolare, alle 18 si terrà il reading teatrale a cura di Dario De Luca, con gli intermezzi musicali di Sasà Calabrese mentre alle ore 20 la presentazione del libro, sempre al Teatro Grandinetti, con l’autrice Cecilia Gioia che dialogherà con Sabrina Pugliese.

“Ogni donna porta in sé una storia lunga millenni – ha spiegato l’autrice – la forza della creazione, della lotta e della rinascita. Ogni donna porta in sé la memoria di altre donne. Ogni donna è racconto, è arte”. Cecelia Gioia, psicologa e psicoterapeuta in servizio al reparto di Ostetricia e ginecologia dell’Igreco Ospedali Riuniti di Cosenza, presenza il suo esordio letterario, “Dialogo tra le parti”, pubblicato dalla casa editrice catanzarese La Rondine. La passione per l’arte, in tutte le sue declinazioni, l’ha spinta a esplorare nuove forme comunicative nella sua pratica clinica.

Lo spettacolo, prodotto dall’Associazione culturale “Scena verticale”, è stato realizzato con il sostegno della compagnia teatrale lametina “I Vacantusi”, ed è inserito nel progetto “CalabriaTeatro” seconda edizione, progetto finanziato con risorse Psc Piano per lo sviluppo e la coesione 06.02.02 (Distribuzione Teatrale) della Regione Calabria.