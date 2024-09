Il 13 ottobre al Teatro Comunale di Catanzaro Concerto di beneficenza del Trio Italico per l’UNICEF Calabria, il presidente Giuseppe Raiola: Un Appello alla Solidarietà

Raccogliere fondi da destinare ai bambini vittime delle guerre in Ucraina e Medio Oriente, due delle emergenze più gravi del nostro tempo. E’ questo l’obiettivo del concerto organizzato dal Comitato Unicef Calabria, diretto dal presidente Giuseppe Raiola, per domenica 13 ottobre al Teatro Comunale di Catanzaro. Sul palco alle 18.30 il Trio Italico, composto dai violinisti Antonio De Paoli, Pasquale Allegretti Gravina e Andrea Micieli, sarà accompagnato da un gruppo di eccezionali musicisti: i Maestri Andrea Bauleo al piano, Fabio Guagliardi alle tastiere e Maurizio Mirabelli alla batteria. La serata sarà arricchita dalla partecipazione straordinaria del tenore Giuseppe Morrone e del percussionista Andrea Reda. Il concerto, che si preannuncia come un potente messaggio di speranza e solidarietà, utilizzerà la musica come ponte per la pace in un mondo spesso diviso da conflitti e disuguaglianze.

“La guerra in Ucraina continua a fare vittime a distanza di tre anni. Numerosi bambini sono tra le vittime di questo conflitto in corso – afferma il presidente del Comitato Unicef Calabria, Giuseppe Raiola -. L’UNICEF è impegnata a fornire assistenza e protezione a questi bambini e alle loro famiglie. La crisi in Medio Oriente è particolarmente grave. Si stima che circa 16.500 bambini siano morti fino ad oggi a causa del conflitto. Tuttavia, il problema non riguarda solo i decessi. Molti bambini stanno vivendo condizioni di estrema precarietà e mancano dei beni essenziali per la loro sopravvivenza. Si osserva un preoccupante ritorno di malattie che si credevano quasi sradicate, come il colera e la poliomielite, a causa della carenza di vaccini e di assistenza sanitaria adeguata. La decisione di organizzare un concerto è motivata dal potere universale della musica. La musica, come linguaggio universale, ha la capacità di trasmettere emozioni e messaggi che talvolta le parole non riescono a esprimere completamente. In questo contesto, il concerto non solo serve come evento di raccolta fondi, ma anche come mezzo per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la solidarietà verso i bambini in difficoltà. L’UNICEF continua a rispondere alle emergenze globali con interventi mirati e sostiene le sue iniziative attraverso eventi che possono amplificare il messaggio di aiuto e speranza. La musica rappresenta uno strumento potente per raggiungere e ispirare le persone a contribuire a queste cause vitali.”

I biglietti per il concerto sono già disponibili e possono essere acquistati sul sito ufficiale del Teatro Comunale di Catanzaro o direttamente presso la biglietteria del Teatro, situata in Corso Mazzini.