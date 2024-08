Matthew Lee domani in concerto a Catanzaro Lido

Entra nel vivo l’estate di Matthew Lee. L’artista pesarese e la sua band sono attesi in tutta la penisola – e non solo – con una lunga serie di live ed eventi imperdibili. L’ appuntamento con il “The Prince of rock’n’roll Tour 2024” è per domenica 11 agosto a Catanzaro Lido in occasione di “Sapore di Mare” alle 22.00.

L’eclettico pianista, che con il suo concerto porta in scena una ventata di energia pura, vanta un tour che conta già oltre 30 date nei primi mesi del 2024 tra club, festival e piazze, e molte altre se ne aggiungeranno nel prossimo futuro.

Un talento eccezionale, una verve fuori dal comune, Matthew Lee, da vero entertainer, trasforma ogni concerto in un’esperienza elettrizzante ed indimenticabile, capace di coinvolgere il pubblico presente suonando e cantando pezzi originali e grandi classici del rock’n’roll oltre ad alcune rivisitazioni di grandi successi italiani.

In scaletta anche Cannonball, il brano inedito pubblicato lo scorso 28 giungo (etichetta CinicoDisincanto), una canzone che richiama le atmosfere sixties, il mare, la spensieratezza, anteprima dell’album su cui sta lavorando e che vedrà la luce nel 2025.