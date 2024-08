Lamezia Terme: la notte dei desideri sul Lungomare di Ginepri con lo Spettacolo dei “Déjà Vu”

Prosegue con grande entusiasmo il ricco cartellone di eventi dell’estate lametina, “Estate in 4D a Lamezia: Di Arte, Di Musica, Di Fede, Di Sole!”. Dopo le straordinarie serate che hanno visto protagonisti il Carnevale estivo, l’inaugurazione del “Teatro” di Parco Mitoio con la coinvolgente messa in scena de “I Miserabili” e le proiezioni cinematografiche sold out al Parco “Barisco”, questa sera sabato 10 agosto, sarà la volta di un nuovo appuntamento imperdibile.

Sul suggestivo lungomare di Ginepri, durante la lunga e sognante sera delle stelle cadenti, alle ore 21.30, si esibiranno i “ Déjà Vu”, una band che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla loro capacità di riportare in vita le atmosfere indimenticabili della migliore Musica Rock-Pop del Passato. Con un repertorio che spazia dai classici intramontabili degli anni ’60 e ’70 fino ai grandi successi degli anni ’80 e ’90, i Déjà Vu offrono uno spettacolo che è un vero e proprio salto nel passato, capace di far rivivere emozioni e ricordi attraverso la musica.

La band è nota per le loro esibizioni cariche di energia e per l’abilità nel coinvolgere il pubblico, trasformando ogni performance in un evento unico e memorabile. La serata di oggi non farà eccezione, promettendo un’esperienza musicale che mescola nostalgia e divertimento, in una cornice mozzafiato come quella offerta dal lungomare di Ginepri.

L’evento, inserito all’interno del progetto del Festival del Turismo Sostenibile, III edizione _ Un’Estate di Gusto della città di Lamezia Terme, è organizzato dal Comune di Lamezia Terme con il contributo della Regione Calabria, nell’ambito di Promozione della Calabria e dei Suoi Asset Strategici – Spettacolo e Grandi Eventi – Marketing Territoriale.

Questa serata rappresenta un’occasione unica per vivere un’esperienza musicale emozionante in uno dei luoghi più affascinanti del litorale lametino. Il lungomare di Ginepri, con la sua bellezza naturale e il suo incantevole scenario, offre la cornice perfetta per un evento che mira non solo a intrattenere, ma anche a far riscoprire ai cittadini e ai visitatori le meraviglie di questo angolo di paradiso.

La missione di “Estate in 4D” è infatti quella di valorizzare e promuovere le bellezze naturali di Lamezia Terme, offrendo serate indimenticabili in luoghi che meritano di essere conosciuti e apprezzati. Le serate continueranno in diverse location della città, per far sì che ogni angolo di Lamezia Terme diventi protagonista di un’estate ricca di cultura, musica e tradizione.