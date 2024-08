A Farlena la musica abruzzese de “I Musici”

Questa sera a Falerna, località Catiglione, taranta, pizzica e saltarello con i Musici, un gruppo musicale abruzzese, che propone i ritmi mediterranei dell’Italia del Sud con arrangiamenti moderni che uniscono la musica popolare al pop moderno.

I Musici, band abruzzese, da qualche anno porta in giro per l’Italia con grande successo i colori di questa forza di suoni in movimento. Uno spettacolo travolgente che abbraccia la musica tradizionale e il pop moderno per celebrare l’energia, la gioia e l’amore.

Un amore per la musica popolare rivista in chiave moderna per unire la tradizione degli strumenti folkloristici tradizionali con strumenti elettronici tipici del pop..

Un mix di suoni che avvolge e coinvolge il pubblico che si esalta in balli tradizionali giudati dalle ballerine del gruppo musicale. Gonne che volano seguendo le movenze del corpo, nacchere che scandiscono il ritmo dei passi, sfide che si misurano sulla resistenza a mantenere il vigore dell’esecuzione. E la musica che incita al movimento, alternando momenti lenti a convulse coreografie.